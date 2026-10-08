 CCR: Angajații cu dizabilități grave sau accentuate nu pot pierde sporul de 15% din cauza plafonului salarial | adevarul.ro
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CCR: Angajații cu dizabilități grave sau accentuate nu pot pierde sporul de 15% din cauza plafonului salarial

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Angajații din administrația locală încadrați în grad de handicap grav sau accentuat nu pot pierde sporul de 15% din salariul de bază doar pentru că veniturile lor ating plafonul legal. Curtea Constituțională a stabilit că includerea acestui spor în plafon creează o discriminare, potrivit unei analize publicate de JURIDICE.ro de Inesa Țurcanu.

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Foto: Arhiva Adevărul

De unde a pornit cazul

Un inspector din administrația locală, încadrat în grad de handicap accentuat, a contestat neacordarea sporului. Motivul invocat pentru refuz era că veniturile sale ar fi depășit indemnizația lunară a viceprimarului, folosită de lege ca limită pentru veniturile salariale.

Această regulă putea produce o diferență între angajați aflați în aceeași situație: unii primeau sporul, în timp ce alții nu îl primeau din cauza nivelului salariului. CCR a constatat că diferența nu are o justificare obiectivă și rezonabilă.

Ce înseamnă decizia

Curtea a explicat că sporul reprezintă o măsură de protecție pentru persoanele cu dizabilități. De aceea, acordarea lui nu poate fi împiedicată de plafonul raportat la indemnizația viceprimarului sau, după caz, a vicepreședintelui consiliului județean.

Soluția îi privește pe funcționarii publici și angajații contractuali eligibili din primării, consilii județene și instituțiile ori serviciile publice subordonate, din categoria profesională „Administrație”. Decizia nu elimină plafonul salarial în general, ci exclude acest spor din calculul limitei respective.

Decizia CCR nr. 836/2026 a fost publicată în Monitorul Oficial la 30 septembrie 2026 și este definitivă și general obligatorie.

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