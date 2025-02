Discriminare. Firmele și instituțiile publice cu peste 50 de angajați evită să angajeze persoane cu dizabilități, deși sunt obligate prin lege

Conform unei Ordonanțe de Urgență din noiembrie 2024, firmele și instituțiile publice cu peste 50 de angajați vor avea noi obligații în ceea ce privește angajarea, într-un procent de cel puțin 4% din numărul total de angajați, a persoanelor cu dizabilități.

Ordonanța a fost publicată în Monitorul Oficial din 11 noiembrie 2024 și aduce modificări inclusiv Legii 4448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, în care sunt introduse mai multe articole noi, prin care și cel cu obligațiile entităților de a angaja persoane cu dizabilități în condițiile actuale ale Legii.

Numai că deocamdată firmele și instituțiile publice evită să angajeze persoane cu dizabilități, cu toate că sunt obligate prin lege. Este practic o discriminare mascată.

În acest sens, Asociația Inițiativa Pentru Nediscriminare, Solidaritate, Participare, Învățare și Responsabilitate (INSPIR) face un apel prin care informează public obligațiile cu privire la angajarea persoanelor cu dizabilități de către instituțiile publice, firme, societăți, companii de stat/private și alte entități.

,,Potrivit OUG 127/2024 firmele și instituțiile publice cu peste 50 de angajați vor avea noi obligații în ceea ce privește angajarea, într-un procent de cel puțin 4% din numărul total de angajați, a persoanelor cu dizabilități. Mai exact, aceste entități vor trebui să demonstreze că au solicitat sprijinul organizațiilor nonguvernamentale (ONG-uri) pentru angajarea persoanelor cu dizabilități și să raporteze anual autorităților o situație centralizată a posturilor ocupate de către personele cu dizabilități. În plus, pentru a respecta această obligație, entitățile vor trebui să dovedească, printr-o cerere scrisă, că au solicitat sprijinul ONG-urilor care oferă servicii dedicate persoanelor cu dizabilități, în conformitate cu statutul acestora”, spun reprezentanții INSPIR.

,,Adevărul” a stat de vorbă cu Claudiu Lăzeanu, președintele Asociației INSPIR legat de faptul că firmele și instituțiile publice cu peste 50 de angajați nu se înghesuie să angajeze persoane cu dizabilități, deși sunt obligate legal în acest sens.

,,La Asociația INSPIR până în prezent nu s-au adresat decât două firme, una din Craiova și cealaltă din Brăila, care au transmis solicitare către noi pentru identificarea unor persoane cu dizabilități disponibile pentru angajare”, spune Cristian Lăzeanu.

,,Nu avem solicitări din partea instituțiilor publice”

Legat de locurile de muncă oferite de firme, cea din Brăila avea 2 posturi de referent resurse umane, un post în Târgu-Mureș cu posibilitatea de cazare la cerere, un post de referent resurse umane în județul Brașov cu posibilitatea de cazare, iar un post de contabil în București. Iar firma din Craiova, a avut 3 locuri disponibile pentru Agent Servicii Client.

,,Asociația INSPIR a publicat către publicul larg spre informare solicitările din partea firmelor de până acum, pe pagina de website a asociației, pagina de Facebook, a publicat și în 2 ziare locale, și transmis și către un podcast online pentru distribuire, am trimis și către Direcțiile de Asistență Socială și Protecția Copilului din Regiunea Sud-Vest Oltenia ( Dolj, Olt, Gorj, Vâlcea, Mehedinți) pentru a transmite mai departe centrelor sociale de zi, locuințe protejate, centre de recuperare, etc. din subordinea dumnealor. Nu am primit răspuns până în prezent la e-mailul nostru transmis cu locurile disponibile de firme decât din partea DGASPC Vâlcea. Din partea instituțiilor până în prezent nu avem nicio solicitare scrisă sau verbală cu privire la locurile disponibile de angajare pentru persoanele cu dizabilități”, adaugă Cristian Lăzeanu, președintele Asociației INSPIR.

Conform legii, autoritățile si instituțiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap pot opta să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând 50% din salariul de baza minim brut pe țară înmulțit cu numărul de locuri de muncă pentru care nu au angajat persoane cu handicap.