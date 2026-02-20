„Mica înțelegere” îi poate lăsa fără permis pe șoferi. Aproape 35.000 de accidente nedeclarate într-un singur an

Odată cu revenirea ninsorilor, șoselele devin din nou periculoase, iar numărul accidentelor ușoare crește. În loc să completeze o constatare amiabilă sau să anunțe asigurătorul, tot mai mulți șoferi aleg însă varianta „micii înțelegeri”: o strângere de mână și bani plătiți pe loc, din buzunar, pentru a evita majorarea poliței RCA.

Datele pentru anul trecut arată că aproape 35.000 de șoferi nu și-au declarat accidentul, aproape dublu față de 2023. Motivația este simplă: teama că prețul asigurării obligatorii va crește la următoarea reînnoire.

Problema este că această soluție rapidă, aparent convenabilă, încalcă legea. Un service auto nu are voie să repare o mașină avariată în urma unui accident fără documente de la poliție sau de la asigurător.

Astfel, șoferii care încearcă să repare autoturismul fără constatare amiabilă sau fără proces-verbal de la Poliție intră direct în vizorul autorităților. Riscurile nu se opresc la amendă: în astfel de cazuri poate fi dispusă și suspendarea permisului de conducere.

Sancțiunile îi vizează pe ambii șoferi implicați în accident, nu doar pe cel vinovat.

Deși pare o metodă de a economisi bani pe termen scurt, mica înțelegere poate ajunge să coste mai mult decât o amiabilă completată corect și transmisă asigurătorului.

În paralel, autoritățile semnalează și o altă problemă: numărul șoferilor care circulă fără poliță RCA valabilă. Anul trecut au fost înregistrate aproximativ 15.000 de astfel de cazuri.

În contextul condițiilor meteo dificile și al creșterii riscului de accidente, specialiștii recomandă respectarea procedurilor legale, pentru a evita sancțiuni suplimentare și complicații ulterioare.