Pe cine dă vina Petrișor Peiu pentru creșterea cursului euro

Petrișor Peiu a declarat, la „Interviurile Adevărul”, că nu criza politică influențează cursul euro, care a ajuns în ultimele zile la 5,2 lei. El dă vina pe bănci și fonduri de investiții, care au speculat un astfel de moment politic. ”Nu văd cum am putea noi să influențăm cursul de schimb. În primul rând există, întotdeauna, când se întâmplă astfel de momente în politică, niște bănci și fonduri de investiții care speculează”.