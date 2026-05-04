Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a declarat la „Interviurile Adevărul” că actualul premier Ilie Bolojan are ambiții politice pe termen lung, inclusiv o eventuală candidatură la președinția României.

Potrivit liderului AUR Petrișor Peiu, debarcarea lui Ilie Bolojan de la conducerea Executivului îl va ambiționa pe liderul PNL să devină și mai activ pe plan politic.

Întreabat la „Interviurile Adevărul” dacă Ilie Bolojan își face un plan pe termen lung pentru Cotroceni, numărul 2 din AUR a răspuns că actualul premier va fi obligat de colegii lui de partid să facă acest pas.

„Părea că îl are, acum cred că îl vor sili colegii lui de partid. Ne putem aștepta la surprize, dar le umple un gol la ei la PNL. Până acum nu au un alt candidat viabil”, a spus Petrișor Peiu.

Liderul senatorilor AUR nu este convins că după moțiune partidul său va fi chemat la consultări la Cotroceni, dar nici nu consideră că este benefic să meargă acolo din moment ce Nicușor Dan spune că i-a exclus din viața politică.

„Rămâne de văzut dacă ne convoacă la consultări. Deocamdată a spus că noi suntem un fel de partid cu drepturi restrânse, ne-a exclus din orice combinație posibilă de guvernare, inclusiv ne-a exclus și dreptul a de vota în Parlament un guvern, așa încât nu știu dacă ne va invita. Personal, voi susține în interiorul partidului că nu ar trebui să mergem la consultări cu cineva care ne-a exclus din viața politică”, a mai spus Petrișor Peiu.

Totodată, liderul AUR e evitat să spună dacă partidul său îl va susține pe Călin Georgescu pentru funcția de prim-ministru, teorie lansată chiar de către președintele AUR, George Simion.

„Nu cred că ni s-a cerut nouă un premier. În momentul în care ni se va cere și vor ajunge toți la concluzia că AUR trebui să dea premierul atunci vom avea o consultare internă, vom stabili cine este și vom vedea”, a mai transmis liderul senatorilor AUR.

Petrișor Peiu a mai menționat că AUR nu ar trebui să funcționeze cu un guvern din umbră, așa cum a fost cel din 2024 condus de Marius Lulea, liderul senatorilor AUR fiind împotriva unei astfel de idei.

„Partidul AUR a avut la un moment dat un guvern alternativ, eu m-am opus acestei idei, mă opun în continuare. Prim ministru era prevăzut Marius Lulea, care acum este într-o oarecare dispută cu liderii AUR”.

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a fost invitatul Interviurilor „Adevărul”, luni, 4 mai. Parlamentarul opoziției a răspuns întrebărilor legate de criza politică în care se află România și de moțiunea de cenzură pe care partidul său a depus-o, alături de PSD, împotriva Guvernului Bolojan.