Samsung M5, monitor smart pentru distracţie şi productivitate [TECH REVIEW]

Când am fost contactat pentru a testa Samsung M5, am fost puţin reticent. M-am gândit că voi primi un nou monitor de gaming. Nu mă înţelege greşit, îmi plac monitoarele de gaming, dar testarea lor poate fi uneori plictisitoare.

La prima vedere, designul lui Samsung M5 nu are ceva ieşit din comun. Un monitor negru, din plastic şi metal, subţire spre capete şi bombat la mijloc. Pe trei laturi are o ramă subţire, iar jos, puţin mai groasă. Piciorul se prinde de talpă cu un şurub şi de monitor în două şuruburi, deasupra se văd şi găurile pentru fixare în perete.

Nu trebuie să fii meşter pentru asta, dar sunt destule monitoare pe piaţă care se asamblează fără şurubelniţă. Un logo discret jos, în faţă, şi un altul mai mare, pe spate. Şi o telecomandă, primul semn că nu e un simplu monitor.

Recunosc că setarea, de la început, folosirea telecomenzii cu un monitor, a fost puţin ciudată. Pe scurt, paşii de urmat:

- selectare limbă

- conectare la reţeaua wireless

- acordul pentru termeni şi condiţii

- conectarea cu un cont Samsung e opţională, dar m-am conectat

- alegerea unui tip de conexiune remote

- am ieşit din zona de remote apăsând butonul Home şi l-am conectat la computer, prin HDMI.

Se poate lucra cu el direct de pe smartphone, prin Samsung Dex, poţi să "oglindeşti" ecranul telefonului pe el. Are instalat Office şi poţi lucra introducându-ţi contul sau poţi adăga alt cont de cloud.

Ecranul e un LED IPS, de 27 inici, cu rezoluţie 1920 x 1080, aspect 16:9, rată de refresh 60 Hz, timp de răspuns 8Ms şi luminozitate 250 cd/㎡. Samsung M5 dispune şi de opţiunea Adaptive Picture, care adaptează luminozitatea ecranului în funcţie de lumina ambiantă. Pe partea de conectivitate avem 4 porturi: 2xUSB-A şi 2xHDMI. Pentru siguranţă există şi sistem Kensington Lock.

Monitorul are un consum de 26W, o greutate de 5 kg şi dimensiunile 615.5 mm x 193.5 mm x 455.4 mm. Apropo de consum, dacă nu-l foloseşti o perioadă intră în stand-by şi apoi se închide. Dacă nu vrei să se întâmple asta trebuie să anulezi din telecomadă.

Samsung numeşte M5 primul monitor All in One (toate în unul), datorită versatilităţii funcţiilor şi opţiunilor. De obicei, unde întâlneşti exprimarea asta, ai de-a face cu un produs care nu excelează în nici un punct. Nu e cazul aici, din două motive: monitorul e în mod clar util şi deopotrivă un deschizător de drumuri către ceva ce se poate transforma repede din nişă, în mainstream.

Tehnologiile de care dispune Samsung M5 sunt:

Flicker Free

AMD FreeSync

Bluethooth

WiFi5

ConnectShare

Sound Mirroring

Tap View

Remote Access

Mobile to Screen - Mirroring

SmartThings App Support

Bixby

Ultrawide Game View

Auto Source Switch+

Dacă foloseşti în mod curent ecrane cu rezoluţie mare, vei sesiza imediat trecerea la 1080. Nu e vorba neapărat de calitate / claritate, ci de mărimea folderelor, shortcut-urilor şi a scrisului. În mod obişnuit pentru lucru folosesc o combinaţie de 3 monitoare şi, în timpul testului, Samsung M5 l-a înlocuit pe cel din dreapta. Din acest motiv pot să spun că are unghiuri de vizualizare excelente.

Nu am setat de la început monitorul, deşi am sesizat că avea o nuanţă caldă, mai galbenă. Mai târziu am intrat în Setări / Picture mode şi în afară de modul Standard am descoperit că mai aveam la dispoziţie Dynamic, Natural şi Movie. După câteva încercări am ales modul Dynamic, care are nuanţe mai reci. Natural şi Standard mi s-au părut calde şi modul Movie, puţin întunecat. Dacă vrei mai multă precizie există şi un mod de setare pentru avansaţi “Expert Settings”.

Dar la rezoluţie FullHD, nu cred că va fi achiziţionat de oamenii care fac prelucrare foto sau video avansată. Oricum, e acolo pentru utilizatori mai pretenţioşi.

Folosit în mod smart, în aplicaţiile Netflix sau Youtube instalate, sunetul e foarte puternic, basul bun, înaltele aglomerate uneori şi mediile calde. Volumul e puternic, pornind de la 20%, la 100% e uriaş pentru un monitor. Totuşi, am observat că de la 60% în sus are un fâşâit pregnant.

Dacă-l foloseşti ca monitor pentru computer, sunetul nu mai e la fel de puternic, dar partea bună e că dispare fâşâitul când urci volumul spre maximum.

Deşi are opţiuni dedicate de gaming Game Mode şi Ultrawide Game View nu m-am jucat pe el, poate pentru consolă e mai potrivit. Dar pe un computer de gaming, 60 de Hz şi timpul de răspuns de 8ms e cam mult.

L-am conectat la smartphone prin Media şi, cu aplicaţia Poweramp, muzica se aude foarte bine. L-am conectat şi l-a SmartThings, dar a refuzat să fie legat de contul meu, s-a oprit la 99% şi am renunţat.

Depinde şi de materialul de ascultat şi de placa audio, dacă vorbim de PC.

Cea mai interesantă şi utilă caracteristică a acestui monitor este uşurinţa cu care poţi trece dintr-o aplicaţie în alta şi simplitatea meniului în general.

Monitorul vine cu 4 aplicaţii preinstalate: browserul Internet de la Samsung, Netflix, Prime Video şi YouTube.

Spaţiul total de stocare e de 4GB, iar cel disponibil pentru tine să instalezi aplicaţii e de 2,69 GB. Am descărcat jocul 2048 din piaţa de aplicaţii, care nu pare foarte mare şi l-am jucat cu telecomanda. Mi-a oferit o perspectivă diferită în sens pozitiv asupra jocului, am descoperit un element pe care nu-l sesizam pe ecranul telefonului.

Telecomanda face totul, rapid şi destul de exact. Poate scrierea pe ecran, introducerea unei adrese web sau căutarea unui cântec în Youtube puteau fi mai rapide, dar este suficient de bine.

Pachetul conţine: monitor, cablu de alimentare, manual de utilizare si telecomanda.

O concluzie. Ţinând cont de originalitatea produsului, opinia mea de ansamblu e pozitivă. Aş folosi aşa ceva? În mod clar, da. Totuşi, cred că m-aş orienta către modelul 4K. Lăsând la o parte preferinţele mele, la preţul de circa 900 de lei (în acest moment) Samsung M5 e o alegere bună pentru cei interesaţi de distracţie şi productivitate pe fir şi remote în acelaşi timp.

