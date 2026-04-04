Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Un cunoscut lăutar din Vaslui a murit după ce a intrat cu mașina într-un cap de pod. Fiica sa este în stare gravă la spital

Un bărbat de 43 de ani a murit, iar fiica sa adolescentă a fost grav rănită sâmbătă, într-un accident rutier produs în localitatea Ivănești, județul Vaslui. Momentul impactului violent de la Valea Mare a fost surprins de o cameră de supraveghere. Deși drumul pe care se deplasa mașina este drept, iar carosabilul era uscat, viteza excesivă și un moment de neatenție au transformat întoarcerea spre casă într-o tragedie.

Victima, identificată drept Vasile Stoica, un instrumentist cunoscut în zonă, a rămas încarcerată după ce autoturismul său a lovit un cap de pod. În ciuda intervenției prompte a pompierilor, bărbatul a decedat, în timp ce fata sa de 17 ani a fost transportată de urgență la spital în stare critică. 

La fața locului au intervenit de urgență pompierii din cadrul Punctului de Lucru Ivănești cu o autospecială de descarcerare, alături de un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă (TIM) și o ambulanță SAJ. Deși salvatorii au reușit să extragă rapid șoferul de 43 de ani din fiarele contorsionate, acesta a fost declarat decedat după manevrele de resuscitare. Cea de-a doua victimă, fiica acestuia, a fost preluată conștientă, dar cu politraumatisme severe, și transportată de urgență la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) Vaslui pentru îngrijiri de specialitate.

În timp ce adolescenta era transportată la UPU Vaslui, mama bărbatului decedat a avut nevoie de intervenția unei a treia ambulanțe, după ce a suferit un atac de panică violent la aflarea veștii.

Bărbatul își ridicase autoturismul personal dintr-un service auto și a plecat către municipiul Vaslui să-și ia fiica, elevă de liceu.

Mesajul colegilor

"Cu durere in suflet, astazi am pierdut o Mare Valoare a Fanfarei, pe prietenul si colegul nostru Vasile Stoica, cel mai bun basist. Vei rămâne mereu în sufletele noastre. Dumnezeu să te ierte!", este mesajul postat de colegii săi pe pagina de Facebook.

