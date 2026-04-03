Microbuz cu pasageri, implicat într-un accident grav pe A1: cinci persoane rănite au ajuns la spital

Un microbuz cu zece persoane și un autoturism s-au ciocnit frontal, în noaptea de joi spre vineri, pe autostrada A1, pe sensul Arad – Timișoara. Cinci victime au fost transportate la spital cu multiple fracturi.

Accidentul s-a produs autostrada A1, pe sensul de mers Arad –Timișoara, înainte de localitatea Orțișoara. La fața locului au intervenit două echipaje SAJ cu asistent și două echipaje SMURD.

Șase persoane au primit îngrijiri medicale la fața locului, dintre care cinci au fost ulterior transportate la Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului din Timișoara, fiind internate din cauza traumatismelor multiple suferite.

Toate victimele erau conștiente în momentul preluării. Printre acestea se află o tânără de 22 de ani cu traumatism craniocerebral acut, un bărbat de 32 de ani cu traumatism toracic și la mâna stângă, o tânără de 20 de ani cu traumatism craniocerebral acut, o femeie de 28 de ani cu traumatism la mâna dreaptă și un bărbat de 27 de ani cu traumatism maxilo-facial și la mâna stângă.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte care au dus la producerea accidentului.