Accident în lanț pe Calea Văcărești: au fost implicate cinci autoturisme și un moped. Un tânăr străin a fost rănit și transportat la spital

Un accident rutier în care au fost implicate cinci autoturisme și un moped s-a produs vineri după-amiază în Capitală, pe Calea Văcărești.

Coliziunea a avut loc în jurul orei 16:05. Polițiștii au fost alertați printr-un apel la 112. Ajunși la fața locului, aceștia au confirmat producerea accidentului și au intervenit pentru gestionarea situației.

În urma impactului, conducătorul mopedului, un cetățean străin în vârstă de 26 de ani, a fost rănit. Acesta a primit îngrijiri medicale la fața locului și ulterior a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare, potrivit informațiilor transmise de Brigada Rutieră București.

Toți conducătorii auto implicați în accident au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Pe durata intervenției și a cercetării la fața locului, traficul rutier a fost restricționat pe Calea Văcărești, pe sensul de mers către Splaiul Unirii, ceea ce a dus la formarea de coloane de mașini în zonă.

Polițiștii Brigăzii Rutiere au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul.