search
Joi, 23 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Video Bărbat filmat în timp ce își bătea câinele. Individul ar mai fi agresat animalul și în trecut. Poliția a început urmărirea penală în cazul său

0
0
Publicat:

Organele de cercetare penală din cadrul Serviciului pentru Protecția Animalelor au dispus începerea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de rănirea cu intenție a animalelor în cazul unui bărbat filmat în timp ce își bătea câinele, în Capitală.

„În urma continuării verificărilor efectuate de polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul pentru Protecția Animalelor, în cazul sesizării din data de 22 octombrie 2025, referitoare la imaginile apărute în spațiul public în care un bărbat lovea un câine, au fost obținute noi date și probe concludente”, a transmis, joi, într-un comunicat, Poliția Capitalei.

Organele de cercetare au dispus începerea urmăririi penale 

În urma investigațiilor a rezultat că, anterior momentului surprins în imagini, bărbatul ar mai fi lovit în repetate rânduri câinele pe care îl deținea, un exemplar din rasa Cocker Spaniel, în vârstă de aproximativ 10 luni.

„Faptele sale au provocat suferință fizică și psihică animalului și au generat o puternică indignare în spațiul public. Ca urmare, la data de 23 octombrie 2025, organele de cercetare penală din cadrul Serviciului pentru Protecția Animalelor au dispus începerea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de rănirea cu intenție a animalelor, faptă prevăzută și pedepsită de art. 25 alin. (2) lit. d din Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor și tulburarea ordinii și liniștii publice, prevăzută și pedepsită de art. 371 din Codul Penal”, se mai arată în comunicat.

Câinele a fost ridicat de polițiști și predat reprezentanților ASPA, fiind internat într-o clinică veterinară pentru efectuarea investigațiilor medicale complete, în vederea stabilirii leziunilor și a urmărilor produse prin faptele de agresiune.

Câinele a fost predat reprezentanților ASPA. FORO Facebook ASPA
Câinele a fost predat reprezentanților ASPA. FORO Facebook ASPA

Cercetările sunt continuate de către Serviciul pentru Protecția Animalelor din cadrul DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, în vederea completării probatoriului și luării măsurilor legale care se impun.

„Reamintim faptul că orice formă de violență față de animale constituie faptă sancționată de lege. Poliția acționează cu fermitate în astfel de situații pentru protejarea animalelor și pentru descurajarea comportamentelor abuzive. Reiterăm recomandarea către toți cetățenii: să manifeste grijă și respect față de animale, acestea fiind ființe sensibile, protejate prin lege; să nu tolereze și să sesizeze prompt orice formă de abuz sau cruzime față de animale, apelând numărul unic de urgență 112”, a mai transmis Poliția Capitalei.

Aminim că, în vara acestui an, o tânără i-a luat câinele unei femei după ce a suprins-o lovindu-l cu piciorul în burtă.

În urmă cu doi ani, un bărbat din Sălaj a fost reţinut de poliţiştii de la protecţia animalelor, după ce ar fi ucis prin lovituri repetate un câine. Bărbatul a prins patrupedul într-o capcană montată pe gardul casei, după care l-a bătut până l-a omorât. 

București

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Imagini cu momentul crimei din Mureș: Emil Gânj a fost filmat în timp ce intră cu toporul în casa tinerei de 23 de ani
digi24.ro
image
Lovitură grea pentru Putin. Ce au decis companiile petroliere chineze de stat, după sancțiunile SUA impuse Rosneft și Lukoil
stirileprotv.ro
image
„Ziua Cârtiței” – varianta Botoșani: Cazul femeii care se prezintă zilnic la Urgențe, deși e perfect sănătoasă. Ce se întâmplă apoi, în fiecare zi
gandul.ro
image
Florin Manole, despre pensiile magistraților: Soluția este impozitarea progresivă a veniturilor
mediafax.ro
image
Nepotul lui Mircea Lucescu, în război pe marca „Grivița”. Matei a dat în judecată un pub din București: care sunt acuzațiile
fanatik.ro
image
Ei sunt tinerii găsiți morți într-un Golf, pe un câmp din Harghita. Bianka și Tony plecaseră de acasă cu o zi înainte
libertatea.ro
image
Noi detalii în cazul tinerilor găsiți împușcați în mașină: Urmau să plece vineri la muncă în Olanda. Ipoteza luată în calcul de Poliție
digi24.ro
image
Adrian Mutu, INCENDIAR despre subiectul Chivu la Inter: „Taci! Ai vorbit cu rasism și cu superioritate!”
gsp.ro
image
Gigi Becali a găsit vinovatul după FCSB - Bologna: ”El a pierdut meciul! O să rupă banca”
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care săpa după râme lângă casă a descoperit o comoară extraordinară: „Este unul dintre cele mai mari tezaure”
antena3.ro
image
Fructul care s-a scumpit de trei ori faţă de anul trecut din cauza îngheţului din primăvară
observatornews.ro
image
România, LOVITĂ de vortexul polar! Iarna 2025–2026, una dintre cele mai geroase din ultimii ani
cancan.ro
image
FOTO. Vedeta lui Dan Șucu se iubește cu cumnata unui celebru manelist
prosport.ro
image
Când ai voie să vinzi uscătoria blocului și ce condiții trebuie respectate. Ce spune legea
playtech.ro
image
Transferul lui Ianis Hagi şi culisele negocierilor din Germania. Giovanni Becali, dezvăluiri de ultimă oră
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
L-au prins! Cine este bărbatul care a ucis un șofer de autocar: ”A fost cea mai ascuţită”
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Care ar fi, de fapt, adevărul din spatele morții lui Tony și a Biankăi: „A fost ceva premeditat” Noi detalii ies la iveală
kanald.ro
image
Se schimbă valabilitatea permisului de conducere în România. Modificări importante și pentru...
playtech.ro
image
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
wowbiz.ro
image
Olguța Berbec, primele declarații despre al TREILEA COPIL! Nașa Vlăduței Lupău a dat vestea fanilor: Un băiețel
romaniatv.net
image
Plată electronică pentru trecerile pe podul de la Giurgiu. Vor fi amenajate amenajate două artere dedicate
mediaflux.ro
image
Gică Hagi pleacă din România » Orașul-surpriză unde a ales să se mute
gsp.ro
image
Mesajele Vasilicăi Enache, avocata decedată în explozia din Rahova, analizate de criminalist: „În acel bloc era o bombă cu ceas”
actualitate.net
image
Ultima întâlnire dintre Michael Jackson și Prințesa Diana. Rugămintea Prințesei Inimilor către Regele Pop a fost dezvăluită
actualitate.net
image
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „Nu m-am înfometat”. Revenirea din „Asia Express” a fost momentul decisiv
click.ro
image
Blestemul trioului de aur din comunism de la TVR. Dan Tufaru, Anda Călugăreanu și Florian Pittiș, răpuși de aceeași boală cumplită
click.ro
image
Alexandru Ciucu, noi acuzații la adresa părinților Alinei Sorescu: „Stând în casă opt ani de zile, nu au făcut bine”
click.ro
Prințesa Diana întâlnindu se cu George Michael, Mick Hucknall și David Bowie pe Wembley Arena, profimedia 0498564331 jpg
Se culca cu 3 femei pe zi, a bifat peste 3000, dar tot la soție revenea. Starul își compătimește nevasta: ”Biata de ea!”
okmagazine.ro
Prințul Andrew foto Profimedia jpg
Relația scandaloasă de 72 de ore pe care fratele Regelui Charles a avut-o cu un model Playboy
clickpentrufemei.ro
Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești (foto: Primăria Sebeș)
Cine a fost Dorin Pavel, inginerul care a plănuit marile hidrocentrale din România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Iarna care vine ar putea fi istorică. Este comparată cu cea din 1981, una dintre cele mai dure ale secolului trecut
image
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „Nu m-am înfometat”. Revenirea din „Asia Express” a fost momentul decisiv

OK! Magazine

image
Nuanța neașteptată a pedichiurii lui Meghan Markle. Ducesa a promovat cea mai în vogă culoare a toamnei

Click! Pentru femei

image
Relația scandaloasă de 72 de ore pe care fratele Regelui Charles a avut-o cu un model Playboy

Click! Sănătate

image
Simptome de cancer pe care le poți observa când mănânci