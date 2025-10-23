Video Bărbat filmat în timp ce își bătea câinele. Individul ar mai fi agresat animalul și în trecut. Poliția a început urmărirea penală în cazul său

Organele de cercetare penală din cadrul Serviciului pentru Protecția Animalelor au dispus începerea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de rănirea cu intenție a animalelor în cazul unui bărbat filmat în timp ce își bătea câinele, în Capitală.

„În urma continuării verificărilor efectuate de polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul pentru Protecția Animalelor, în cazul sesizării din data de 22 octombrie 2025, referitoare la imaginile apărute în spațiul public în care un bărbat lovea un câine, au fost obținute noi date și probe concludente”, a transmis, joi, într-un comunicat, Poliția Capitalei.

Organele de cercetare au dispus începerea urmăririi penale

În urma investigațiilor a rezultat că, anterior momentului surprins în imagini, bărbatul ar mai fi lovit în repetate rânduri câinele pe care îl deținea, un exemplar din rasa Cocker Spaniel, în vârstă de aproximativ 10 luni.

„Faptele sale au provocat suferință fizică și psihică animalului și au generat o puternică indignare în spațiul public. Ca urmare, la data de 23 octombrie 2025, organele de cercetare penală din cadrul Serviciului pentru Protecția Animalelor au dispus începerea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de rănirea cu intenție a animalelor, faptă prevăzută și pedepsită de art. 25 alin. (2) lit. d din Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor și tulburarea ordinii și liniștii publice, prevăzută și pedepsită de art. 371 din Codul Penal”, se mai arată în comunicat.

Câinele a fost ridicat de polițiști și predat reprezentanților ASPA, fiind internat într-o clinică veterinară pentru efectuarea investigațiilor medicale complete, în vederea stabilirii leziunilor și a urmărilor produse prin faptele de agresiune.

Cercetările sunt continuate de către Serviciul pentru Protecția Animalelor din cadrul DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, în vederea completării probatoriului și luării măsurilor legale care se impun.

„Reamintim faptul că orice formă de violență față de animale constituie faptă sancționată de lege. Poliția acționează cu fermitate în astfel de situații pentru protejarea animalelor și pentru descurajarea comportamentelor abuzive. Reiterăm recomandarea către toți cetățenii: să manifeste grijă și respect față de animale, acestea fiind ființe sensibile, protejate prin lege; să nu tolereze și să sesizeze prompt orice formă de abuz sau cruzime față de animale, apelând numărul unic de urgență 112”, a mai transmis Poliția Capitalei.

Aminim că, în vara acestui an, o tânără i-a luat câinele unei femei după ce a suprins-o lovindu-l cu piciorul în burtă.

În urmă cu doi ani, un bărbat din Sălaj a fost reţinut de poliţiştii de la protecţia animalelor, după ce ar fi ucis prin lovituri repetate un câine. Bărbatul a prins patrupedul într-o capcană montată pe gardul casei, după care l-a bătut până l-a omorât.