Video Incendiu puternic în Sectorul 5: două persoane au fost rănite după ce casa în care locuiau a fost cuprinsă de flăcări

Două persoane au suferit arsuri și au fost transportate la spital, după ce un incendiu a izbucnit miercuri dimineață, 14 ianuarie, la o casă din Sectorul 5 al Capitalei, a transmis ISU București-Ilfov.

Potrivit pompierilor, apelul la 112 a fost făcut în jurul orei 05:40, iar la sosirea primelor echipaje incendiul se manifesta cu flacără deschisă și degajări mari de fum, existând pericolul de propagare la clădirile învecinate.

„Până la sosirea echipei de intervenție a furnizorului de energie electrică, am acționat atât pentru verificarea spațiilor interioare și identificarea eventualelor persoane surprinse, cât și pentru limitarea propagării incendiului și protejarea vecinătăților”, a transmis ISU București-Ilfov.

Incendiul a afectat parterul și mansarda casei, pe o suprafață de aproximativ 80 de metri pătrați.

Două persoane au suferit arsuri. „În urma evenimentului două persoane cu arsuri şi expunere la fum au fost transportate la spital. Incendiul s-a manifestat la un imobil, la nivelul parterului şi mansardei, pe o suprafaţă de aproximativ 80 mp”, au precizat pompierii.

La fața locului au intervenit șase autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, o autospecială de intervenție și salvare la înălțime, precum și trei ambulanțe SMURD.

Pompierii continuă cercetările pentru stabilirea cauzei izbucnirii incendiului.