Incendiu puternic în zona Pipera: o patiserie a fost cuprinsă de flăcări, iar pompierii luptă să oprească extinderea focului

Un incendiu de amploare a izbucnit luni dimineață în nordul Capitalei, în apropierea stației de metrou Pipera, la o patiserie. Focul se manifestă violent și există pericolul ca acesta să se propage la clădirile din vecinătate.

La fața locului intervin mai multe echipaje de pompieri cu autospeciale de stingere, după cum se observă într-o fotografie postată pe grupul de Facebook Info Trafic Bucuresti si Ilfov. de un utilizator.

În comentariile la postare se precizează că ar fi vorba de brutăria Matei, amplasată lângă stația de metrou Pipera.

Salvatorii acționează contracronometru pentru a limita extinderea incendiului și pentru a proteja imobilele din jur.

Traficul rutier în zonă este serios afectat. Polițiștii rutieri dirijează circulația și le recomandă șoferilor să evite perimetrul, pentru a permite accesul rapid al autospecialelor de intervenție.

Pompierii vor rămâne în teren până la lichidarea completă a incendiului și eliminarea oricărui risc de reaprindere. Operațiunea este în plină desfășurare.