Un bărbat a murit după ce mașina sa a lovit frontal un TIR care s-a răsturnat și a luat foc. Şoferul camionului s-a salvat ieşind prin parbriz

Un bărbat de 34 de ani a murit după ce autoturismul pe care îl conducea s-a ciocnit frontal cu un TIR județul Vaslui. Camionul a luat foc, dar șoferul acestuia a scăpat nevătămat.

Accident mortal luni după-amiază pe drumul european 581, în dreptul localităţii Șapte Case, județul Vaslui, după ce un autoturism condus de un bărbat de 34 de ani a intrat frontal într-un TIR.

Coliziunea a fost extrem de puternică, astfel că mașina a fost complet distrusă și proiectată în afara drumului, în timp ce camionul s-a răsturnat și a luat foc, blocând întreaga șosea și provocând pagube semnificative.

Șoferul autoturismului și-a pierdut viața pe loc, în timp ce șoferul camionului, un bărbat de 52 de ani, a reușit să iasă la timp din cabină, înainte ca flăcările să se extindă. Autoritățile au verificat ulterior alcoolemia șoferului TIR-ului, constatând că acesta nu consumase alcool, au transmis reprezentanţii ISU Vaslui.

„Ne-am deplasat cu 2 autospeciale cu apă şi spumă, o autospecială de descarcerare şi 2 autospeciale de acordarea primului ajutor medical”, a declarat Mugur Bejan, de la Detaşamentul de Pompieri Vaslui.

În imaginile surprinse la fața locului se poate vedea TIR-ul răsturnat, cu cabina cuprinsă de flăcări, și mașina complet distrusă, proiectată în afara carosabilului, unde a mai rămas doar motorul.

Drumul pe care s-a produs accidentul este drept, fără curbe periculoase, iar martorii au declarat că autoturismul circula cu viteză, ceea ce a amplificat gravitatea coliziunii.

Traficul pe drumul european 581 a fost blocat pe ambele sensuri timp de peste cinci ore, iar autoritățile au deviat circulația pe drumuri adiacente până la finalizarea intervențiilor și cercetărilor.

Accidentul survine la doar câteva zile după un alt eveniment grav pe aceeași șosea, când un autocar cu 42 de pasageri s-a răsturnat, iar un bărbat de 62 de ani și-a pierdut viața, fiind proiectat prin geam.