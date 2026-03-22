Foto Accident mortal în Suceava. O depășire i-a adus moartea unui șofer de 58 de ani

O persoană a murit și alte două au fost rănite în urma unui accident rutier care a avut loc, sâmbătă seară, pe drumul național DN 2, în zona localității Pătrăuți.

Accidentul a avut loc după ce un bărbat în vârstă de 58 de ani, din Vicovu de Sus, a depășit și a intrat în coliziune cu un alt autoturism care circula din sens opus, scrie Monitorul de Suceava.

Impactul a fost unul extrem de violent, iar autoturismul în care se afla bărbatul de 58 de ani s-a transformat într-un morman de fiare contorsionate.

În cealaltă mașină se aflau două persoane, un șofer de 26 de ani și o femeie de 25 de ani, ambii din comuna Fântânele.

Bărbatul a rămas încarcerat în interiorul autoturismului, iar după extragere a fost predat echipajelor medicale și paramedicale. Atât femeia, cât și bărbatul au fost transportați la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

În accident a fost atins ușor și un microbuz condus de un ucrainean de 33 de ani.

Acesta a scăpat doar cu o sperietură, iar la testarea cu aparatul etilotest s-a constatat că nu consumase băuturi alcoolice.

Șoferul care a supraviețuit accidentului nu a putut fi testat cu aparatul etilotest, dar la spital i-au fost recoltate probe de sânge pentru a se stabili dacă a consumat sau nu băuturi alcoolice.