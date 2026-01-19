Un bărbat a fost găsit carbonizat în subsolul unui bloc din Focșani, după un incendiu

Un bărbat de aproximativ 30 de ani a fost găsit carbonizat, luni seara, în urma unui incendiu izbucnit la subsolul unui bloc de locuinţe din municipiul Focşani.

„În această seară pompierii din cadrul Detaşamentului Focşani au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la subsolul unui bloc de locuinţe din municipiul Focşani. (...) Din nefericire, în urma incendiului, a fost identificată o persoană de sex masculin, în vârstă de aproximativ 30 de ani, carbonizată", a precizat ISU Vrancea, potrivit Agerpres.

Victima ar fi, cel mai probabil, o persoană fără adăpost, iar incendiul s-ar fi declanşat după ce bărbatul ar fi adormit în timp ce fuma, focul izbucnind de la jar sau scântei, au declarat, pentru sursa citată, reprezentanţii ISU Vrancea.

La locul incendiului au fost mobilizate cinci echipaje de pompieri, cu trei autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de descarcerare şi o ambulanţă SMURD.

Poliţiştii fac cercetări pentru a stabili identitatea persoanei decedate.

Amintim că, sâmbătă, un bărbat de 80 de ani a s-a ales cu arsuri de gradele II şi III pe 80% din suprafaţa corpului în urma unui incendiu izbucnit la locuinţa sa din localitatea Roşieşti, județul Vaslui.

O femeie de 43 de ani și un bărbat de 45 de ani, frați, au murit carbonzați, în noaptea de joi spre vineri, după ce casa lor din localitatea Gura Văii, județul Bacău, a luat foc.