Scandalul pomenii de la Mănăstirea Florești pentru pacienții de la Murgeni: Dosar penal după moartea a trei oameni. Ce spune starețul

Cei 140 de pacienți internați la Spitalul de Psihiatrie Murgeni au beneficiat de o masă caritabilă oferită de Mănăstirea Florești din județul Vaslui. Meniul a inclus ciorbă de perișoare de pește și pește pangasius, mâncare care a fost consumată și de călugărițele mănăstirii, a declarat starețul lăcașului de cult. Potrivit unor surse locale, pacienții au primit conserve de pește la cină, oferite de spital.

UPDATE 09.25 Mănăstirea Florești a fost amendată cu 40.000 de lei pentru nerespectarea normelor sanitar veterinare, a declarat o sursă din cadrul Direcției Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Vaslui citată de Libertatea. De asemenea, a fost pus sechestru pe aproximativ 100 de kilograme de pește Pangasius găsit în bucătăria mănăstirii.

De asemenea, de la spitalul de Psihiatrie Murgeni au fost ridicate 1.000 de conserve de pește. Toate probele prelevate atât de la mânăstire, cât și de la spital au fost trimise la Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

Pacienții internați în Spitalul de Psihiatrie Murgeni au primit marți mâncare de pomană de la Mănăstirea Florești, din județul Vaslui. Bolnavii au mâncat la prânz pește pangasius de la mănăstire, iar spitalul le-a dat la masa de seară conserve din pește.

„În cursul zilei urmează a se da alerta în toată țara pentru retragerea respectivelor loturi”, precizează sursa din cadrul DSVSA Vaslui. Alerta alimentara vizează atât loturile de conserve, cât și a peștelui de la mănăstire, care a fost cumpărat de la un depozit din Bârlad.

„Mănăstirea a fost sancționată pentru că nu e permis să comercializezi fără autorizație sanitar veterinară, mai ales către un spital. S-a sechestrat peștele, se analizează probele de alimente - pește, borș, conserve de pește și icre. De astă noapte președintele ANSVS a dispus celula de criză, suntem în alertă. Depozitele de unde au fost luate aceste conserve sunt verificate, s-a dispus retragerea acestor loturi de la comercializare”, a explicat Mihai Pintea medic DSVSA Vaslui.

Cinci pacienți transferați la Iași

De asemenea, cinci pacienți de la Spitalul de Psihiatrie din orașul Murgeni, județul Vaslui, au fost aduşi, în cursul nopţii de miercuri spre joi, la Spitalul de Boli Infecțioase „Sf Parascheva" din Iași, din cauza toxiinfecțiilor alimentare suferite, potrivit Agerpres.

Managerul spitalului, dr. Florin Roșu, a declarat că în unitatea medicală au fost aduși doi bărbați și trei femei, care erau internați în cadrul Spitalului de Psihiatrie Murgeni.

„Pacienții prezentau simptome specifice de toxiinfecție. Starea lor este una bună, în momentul de față, și nu pun probleme din punct de vedere cardio-respirator. Pacienții sunt stabili din punct de vedere cardio-respirator și nu necesită îngrijire de terapie intensivă. Cu toate acestea, sunt atent monitorizați multidisciplinar", a explicat dr. Florin Roșu.

Știrea inițială

Părintele Iezechel, starețul Mănăstirii Florești, a confirmat pentru publicația Vremea Nouă că meniul servit pacienților a fost consumat și de membrii mănăstirii, fără ca aceștia să prezinte semne de boală.

Surse administrative au declarat pentru Libertatea că la cină, pacienții au primit din nou preparate din pește, mai precis conserve achiziționate de administrația spitalului.

„M-a sunat directorul spitalului, domnul Carp și mi-a spus de nenorocirea care s-a întâmplat! Eu i-am spus că nu cred că e de la noi, fiindcă mâncarea pe care am dus-o ieri acolo, am mâncat-o și noi astăzi la mânăstire și nu avem nimic. De obicei, noi facem astfel de acte de caritate, iar cum astăzi a fost Intrarea în biserică a Maicii Domnului, le-am dus de pomană masă de pește: ciorbă de perișoare din pește și pangasius prăjit. Am ales acest pește special ca să nu aibă oase, știind că masa este pentru suferinzi cu probleme psihice. Încă o dată repet, că nenorocirea de acolo nu are nici o legătură cu masa gătită la noi la bucătărie”, a precizat starețul mânăstirii pentru sursa citată.

Alegerea meniului a fost făcută în conformitate cu tradiția. În acest moment, credincioșii ortodocși respectă Postul Crăciunului, iar marți, de sărbătoarea Intrării în Biserică a Maicii Domnului, este permis consumul de pește.

Mănăstirea nu deține autorizație

Potrivit Ministerului Sănătății, primul pacient a început să prezinte simptome digestive, vărsături și diaree în noaptea de 22 noiembrie, urmat de alți pacienți în cursul zilei. Miercuri seară, reprezentanții Spitalului au solicitat asistență medicală de urgență. Patru pacienți au fost găsiți în stop cardiorespirator, dintre care trei nu au supraviețuit. Al patrulea pacient a fost transportat în stare gravă la spitalul din Bârlad.

„Ministerul Sănătății a organizat imediat după informare, o celulă de criză care a dispus transferul tuturor pacienților simptomatici la spitalul din Bârlad, unde există asistență medicală de terapie intensivă, precum și preluarea de probe biologice și de aliment pentru analiza toxicologică la Institutul de Medicină Legală Iași. Probe din alimente au fost preluate și direcționate de asemenea către Institutul Național de Sănătate Publică – Centrul de Sănătate Publică din Iași pentru analize microbiologice”, a anunțat Ministerul Sănătății.

Transferul pacienților a fost coordonat de Centrul Operativ pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Sănătății. În urma acestui incident, mai multe echipaje de poliție și inspectori sanitar-veterinari au făcut verificări la Mănăstirea Florești. Inspectoratul de Poliție al Județului Vaslui a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Bucătăria mănăstirii a fost sigilată.

Autoritățile din Vaslui au intrat în alertă după decesul a trei pacienți. În paralel cu ancheta epidemiologică a Direcției de Sănătate Publică Vaslui, inspectorii Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Vaslui investighează posibila sursă a toxiinfecției alimentare. În urma verificărilor de miercuri noapte la Mănăstirea Florești, au descoperit și alte cantități de pește, care au fost ridicate pentru analize.

S-a constatat că mănăstirea nu deține autorizație pentru a oferi mâncare în regim de catering. Bucătăria mănăstirii a fost sigilată, iar cercetările vor continua. Inspectorii veterinari au identificat și furnizorii de pește și conserve și vor efectua verificări și la acești agenți economici.

Dosar penal după tragedia de la Spitalul de Psihiatrie Murgeni

Poliţiştii au deschis dosar penal în cazul de la Spitalul de Psihiatrie Murgeni, unde trei pacienţi au decedat, unul este în stare comatoasă şi alţi peste 30 de bolnavi au prezentat simptome digestive după ce ar fi consumat alimente pe bază de peşte oceanic, oferite sub formă de donaţie de reprezentanţii unei mănăstiri.

"La data de 22 noiembrie 2023, Poliţia Oraşului Murgeni a fost sesizată, prin apel la numărul 112, la diverse intervale de timp, cu privire la faptul că trei pacienţi ai Spitalului de Psihiatrie Murgeni, un bărbat şi două femei, cu vârste cuprinse între 46 şi 54 de ani, domiciliaţi în oraşul Murgeni, au fost găsiţi în stare de inconştienţă. Echipajele de ambulanţă au efectuat manevre de resuscitare, însă fără niciun rezultat, fiind declarat decesul acestora. În cauză, se efectuează cercetări, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă", au transmis reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui, potrivit Agerpres.

Trei oameni au murit

Trei pacienţi au decedat, miercuri, iar altul este în stare gravă la Spitalul Municipal de Urgenţă "Elena Beldiman" din Bârlad. Bolnavii, alături de angajaţi au unităţii sanitare, ar fi consumat, în cursul zilei de marţi, alimente pe bază de peşte, furnizate de o mănăstire din zonă, potrivit unei informări făcute de Direcţia de Sănătate Publică Vaslui către Ministerul Sănătăţii.

O anchetă epidemiologică este în desfăşurare. Au fost prelevate probe microbiologice, probe de aliment şi probe de apă, deoarece autorităţile au luat în calcul inclusiv faptul că sursa de alimentare cu apă a spitalului din Murgeni ar putea fi contaminată.

Mai mulţi pacienţi care prezentau simptome digestive au fost transferaţi la spitalele de urgenţă din Bârlad şi Vaslui cu autospeciale al Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă din Vaslui şi Iaşi.

"Până în momentul de faţă s-au înregistrat trei decese şi un pacient în stare gravă e internat la Spitalul din Bârlad. Ministerul Sănătăţii a organizat imediat după informare, o celulă de criză care a dispus transferul tuturor pacienţilor simptomatici la spitalul din Bârlad, unde există asistenţă medicală de terapie intensivă, precum şi preluarea de probe biologice şi de aliment pentru analiza toxicologică la IML Iaşi. Probe din alimente au fost preluate şi direcţionate de asemenea către INSP- Centrul de Sănătate Publică din Iaşi pentru analize microbiologice", a precizat Ministerul Sănătăţii.