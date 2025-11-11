Nuntă mare în sportul mondial. Tatăl miresei are origini într-un sat din Banat

Extrasezonul în tenis aduce sezonul nunților în tenisul mondial. Este momentul când racheta este pusă în cui, iar sportivii se dedică vieții personale. Puținele săptămâni care separă jucătorii de primele turnee din 2026 aduc cu ele o nouă tradiție: cererile în căsătorie.

Mai mulți jucători de top din circuit au făcut acest lucru. Australianul Alex De Minaur a cerut-o în căsătorie pe colega Katie Boulter, norvegianul Casper Ruud a făcut același lucru cu iubita lui, Maria, inclusiv canadianul Félix Auger-Aliassime (căsătorit în august) s-a alăturat trendului.

Anul acesta, „moda” a revenit, iar startul l-a dat Sebastian Korda (25 de ani, 48 ATP), care și-a anunțat logodna cu Ivana Nedved pe rețelele de socializare. „Pentru totdeauna și chiar mai mult”, a scris jucătorul de tenis american pe Instagram, împărtășind vestea cu urmăritorii săi.

Bunici născuți în România

Împreună din 2021, anul în care și-au oficializat relația, Sebastian și Ivana au fost adesea văzuți împreună la turneele la care jucătorul a participat. Și-au construit legătura datorită rădăcinilor comune: ambii provin din familii de sportivi cehi. Tatăl lui este Petr Korda, fost jucător profesionist de tenis și dublu campion de Grand Slam. Tatăl ei, pe de altă parte, este la fel de cunoscut: Pavel Nedved, fost mare fotbalist la Juventus Torino. Ultima oară, vicepreședinte la Juve, cu rădăcini în România. S-a descoperit că doi dintre bunicii fotbalistului din partea tatălui s-au născut într-un sat din Banat în care majoritari sunt etnicii cehi. Ei s-au mutat în Cehoslovacia la jumătatea secolului 20. Nedved mai are, în continuare, rude în acel sat român. Nedved a câștigat „Balonul de Aur” în 2003, iar recent s-a întâlnit cu Florin Prunea.

„Cel mai bun lucru este că înțelege sportul, ceea ce este fantastic”, a spus Korda junior, într-un interviu acordat Daily Express. „Știe cât de greu este să fii sportiv profesionist și cât de mult sacrificiu necesită această viață. Este o parteneră uimitoare și sunt foarte norocos să am pe cineva care mă înțelege și mă susține întotdeauna. Acesta este probabil cel mai important lucru”.