Un tată și-a înjunghiat mortal fiul, după o beție, în Vrancea

Un bărbat din Vrancea a fost înjunghiat de tatăl său, în urma unui conflict spontan, pe fondul consumului de alcool. Echipajul SMURD sosit la locul incidentului n-a putut decât să constate decesul victimei. Agresorul a fost reţinut.

La data de 10 noiembrie, la ora 19.08, Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la un conflict izbucnit în comuna Câmpineanca din județul Vrancea.

„Din primele verificări a rezultat că, pe fondul consumului de alcool, între tată și fiu ar fi izbucnit un conflict spontan, în timpul căruia bărbatul în vârstă de 38 de ani ar fi fost înțepat în zona spatelui cu un obiect tăietor-înțepător, de către tatăl său”, se arată într-un comunicat de presă al IPJ Vrancea.

Victima a murit

La fața locului au fost direcționate, în regim de urgență, mai multe echipaje de poliție, precum și un echipaj SMURD, care au intervenit pentru acordarea primului ajutor și efectuarea manevrelor de resuscitare.

„Din nefericire, în ciuda acestora, a fost declarat decesul persoanei. Bărbatul bănuit de săvârșirea faptei se află în custodia polițiștilor, urmând a fi condus la sediul poliției pentru audieri. Cercetările sunt în desfășurare, sub coordonarea procurorului de caz, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor și luării măsurilor legale care se impun”, se mai arată în comunicat.

Tatăl, cercetat pentru omor

IPJ Vrancea a transmis ulterior că, în urma cercetărilor efectuate și a probatoriului administrat, s-a dispus măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de bărbatul bănuit de săvârșirea infracțiunii de „omor în forma violenței în familie”.

Dosarul penal a fost preluat de procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea.

Amintim că, în urmă cu trei ani, un tânăr a fost înjunghiat în piept de propriul său tată, după ce cei doi au fost implicaţi într-o altercaţie, în municipiul Brad.

Tot în urmă cu câțiva ani, un tânăr de 19 ani din judeţul Botoşani a fost înjunghiat de propriul tată. Incidentul a avut loc ieri după-amiază, după o beţie.