 Gest revoltător: antrenor de fotbal, surprins în timp ce strânge de gât un copil de 13 ani, pe un teren din Huși. Bărbatul neagă acuzațiile | adevarul.ro
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Gest revoltător: antrenor de fotbal, surprins în timp ce strânge de gât un copil de 13 ani, pe un teren din Huși. Bărbatul neagă acuzațiile

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Antrenorul de fotbal de la clubul Standard Vaslui, Mihăiță Lungu, a fost surprins în timp ce strângea de gât un jucător de 13 ani, în timpul unui meci disputat vineri seară, pe un teren din Huși. Incidentul a provocat indignare, iar Poliția a deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe. Și Asociația Județeană de Fotbal Vaslui s-a autosesizat.

Gestul ar fi fost sancționat pe teren cu un cartonaș galben.
Gestul ar fi fost sancționat pe teren cu un cartonaș galben. Foto: Facebook/Sport Actual

Antrenorul neagă acuzațiile

Antrenorul Mihăiță Lungu neagă acuzațiile și susține că nu l-a agresat pe copilul de 13 ani, ci l-a chemat la marginea terenului pentru a-i oferi indicații.

Tehnicianul afirmă că fotografia în care apare cu mâna la gâtul juniorului a fost surprinsă dintr-un unghi care nu reflectă realitatea.

„Nu este nimic adevărat. Eu copilul l-am chemat la margine pentru a-i da niște indicații spre bine. Poza a fost făcută din tribună de cineva, nu știu de ce, în care eu nu am nicio intenție de a-l strânge de gât, deci poza este fixată... el a făcut 100 de poze până a prins așa,, dar este din umăr ridicat. Dacă se întâmpla așa ceva luam cartonaș roșu”, a declarat antrenorul pentru Digi24.

Și președintele clubului Standard Vaslui, Emil Dorin, a respins acuzațiile și a susținut că incidentul este exagerat.

Acesta a afirmat că băiatul este nepotul antrenorului și că gestul bărbatului ar fi fost unul de joacă.

Antrenorul ar fi spus că „se joacă” cu băiatul

Potrivit persoanelor apropiate clubului, citate de publicația locală Vremea Nouă, copilul este unul dintre jucătorii buni de pe teren și are o relație apropiată cu antrenorul. Acesta s-ar ocupa personal de transportul băiatului la antrenamente și la meciuri, ducându-l și aducându-l acasă.  

Potrivit martorilor, antrenorul ar fi avut un comportament verbal agresiv încă de la începutul partidei, adresându-le propriilor jucători injurii. Unul dintre arbitri i-ar fi atras atenția în privința limbajului, însă avertismentul nu ar fi schimbat situația.

Momentul în care copilul de 13 ani a fost prins de gât s-ar fi petrecut în urma unei pase greșite. Martorii susțin că tatăl unui alt jucător a traversat terenul pentru a-i cere explicații antrenorului. Acesta ar fi răspuns că doar „se joacă” cu băiatul.

Gestul ar fi fost sancționat pe teren cu un cartonaș galben, potrivit informațiilor relatate de presa locală. Circumstanțele incidentului și modul în care acesta a fost gestionat urmează să fie analizate de instituțiile competente.

AJF Vaslui s-a autosesizat. Poliția a deschis dosar penal

După apariția imaginilor, Asociația Județeană de Fotbal Vaslui a anunțat că a sesizat Comisia de Etică și Disciplină.

„La prima oră am sesizat Comisia de Etică și Disciplină din cadrul AJF Vaslui”, a declarat președintele asociației, Bogdan Gheorghiță, conform sursei citate.

Acesta a calificat atitudinea antrenorului drept „de neiertat” și a cerut urgentarea procedurilor, precum și verificarea eventualelor antecedente.

„Dincolo de sancțiunea pe care o va primi Mihăiță Lungu, rămâne drama unui copil care a venit la fotbal pentru a-și urma pasiunea și care a ajuns să fie umilit chiar de omul în care avea încredere. Antrenorul era omul care trebuie să-l sprijine, să-l ajute. Copiii vin la fotbal să se bucure, să fie încurajați de antrenori”, a mai afirmat președintele AJF Vaslui.

Poliția a deschis dosar penal 

În paralel, Poliția a început cercetările pentru a stabili exact ce s-a întâmplat pe terenul de fotbal.

„La nivelul Poliției Municipiului Huși a fost deschis dosar penal și urmează a fi efectuate cercetări, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs agresiunea și dispunerea măsurilor legale”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui.

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