James Van Der Beek, starul din Dawson’s Creek, a murit la vârsta de 48 de ani

James Van Der Beek, actorul american cunoscut mai ales pentru rolul principal din serialul-fenomen al anilor ’90, Dawson’s Creek, a murit la vârsta de 48 de ani. Starul dezvăluise în 2024 că a fost diagnosticat cu cancer, potrivit The Guardian.

„Preaiubitul nostru James David Van Der Beek s-a stins liniștit în această dimineață. Și-a întâmpinat ultimele zile cu curaj, credință și demnitate”, se arată într-un mesaj publicat miercuri pe pagina oficială de Instagram a actorului.

„Sunt multe de spus despre dorințele lui, despre dragostea sa pentru oameni și despre cât de sacru considera timpul. Va veni și momentul acelor mărturisiri. Deocamdată, vă rugăm să ne respectați intimitatea, pentru a ne putea plânge soțul, tatăl, fiul, fratele și prietenul iubit.”

În noiembrie 2024, Van Der Beek a dezvăluit că fusese diagnosticat cu cancer colorectal, în timp ce se pregătea să apară în emisiunea caritabilă americană The Real Full Monty. Inspirat de celebrul film britanic The Full Monty, programul a adus pe scenă mai multe vedete care au renunțat la haine pentru a atrage atenția asupra cancerului. În noiembrie 2025, actorul anunța că intenționează să scoată la licitație suveniruri și „comori” păstrate din perioada în care a lucrat la seriale și filme, pentru a-și finanța tratamentul.

Născut în Connecticut, în 1977, Van Der Beek a fost inițial mai atras de sport decât de arte, însă un accident suferit în copilărie, la fotbal, i-a provocat o comoție severă. Medicii i-au recomandat să evite activitatea sportivă timp de un an, iar în scurt timp și-a îndreptat atenția către actorie, fiind distribuit în rolul principal, Danny Zuko, într-o producție școlară a musicalului Grease.

A cunoscut faima în 1998, odată cu rolul lui Dawson Leery, adolescentul pasionat de film, la fel de obsedat de Steven Spielberg pe cât era de vecina și iubirea sa din copilărie, Joey Potter (interpretată de Katie Holmes). Mai târziu, în același an, revista People l-a inclus în topul „Cei mai frumoși oameni din lume”.

Presiunea celebrității s-a dovedit greu de gestionat la o vârstă atât de fragedă. După ce Dawson’s Creek a devenit un succes uriaș, actorul declara într-un interviu: „La vremea aceea era foarte dificil să merg pe stradă, pentru că un autograf putea degenera rapid într-o busculadă. Așa că umblam cu teama fanilor adolescente.”

James Van Der Beek lasă în urmă soția sa, Kimberly, și cei șase copii ai lor: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn și Jeremiah.