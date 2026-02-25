Trump l-a decorat cu Medalia de Onoare pe unul dintre piloții răniți în raidul din Venezuela. Noi detalii despre confruntarea cu forțele lui Maduro

Președintele Donald Trump a acordat marți seara Medalia de Onoare unuia dintre piloții răniți în cursul operațiunii de capturare a lui Nicolas Maduro. În cadrul discursului privind Starea Națiunii, președintele american a furnizat noi detalii despre raidul militar desfășurat luna trecută în Venezuela, relatează Business Insider.

Trump a descris grafic schimbul de focuri care a izbucnit când un elicopter american a ajuns la complexul lui Nicolás Maduro în timpul raidului SUA în Venezuela luna trecută.

Pe măsură ce elicopterul Chinook, pilotat de Eric Slover și care transporta trupe terestre de elită ale SUA, se apropia de reședința lui Maduro, pe care președintele american o descrisese anterior drept o fortăreață, „mitralierele inamice au tras din toate unghiurile”, a relatat Trump în cadrul discursului său privind Starea Națiunii.

„Eric a fost rănit foarte grav la picior și la șold”, a spus președintele în timp ce îi acorda lui Slover Medalia de Onoare a Congresului, cea mai înaltă distincție militară a SUA.

Imediat după raidul din 3 ianuarie pentru capturarea atunci președintelui Venezuelei, Trump a spus că un elicopter a fost lovit „destul de serios” și că „doi băieți au fost răniți”. Detaliile oficiale au fost limitate. Marți, președintele american a oferit noi informații despre ce s-a întâmplat în acea noapte.

După ce numeroase avioane de război americane, inclusiv avioane invizibile avansate, au neutralizat rețeaua de apărare aeriană a Venezuelei, elicopterele care transportau trupe terestre s-au apropiat de complexul fortificat al lui Maduro.

Elicopterul lui Slover s-a confruntat cu „doi mitraliori care au scăpat de furia avioanelor anterioare”, a spus Trump. Pe măsură ce gloanțele loveau aeronava, Slover „a încasat patru gloanțe dureroase, care i-au sfâșiat piciorul”, a continuat el. „Sângera abundent.”

Piloții de elicopter folosesc atât o manșă de control, cât și pedale la podea pentru manevrare. Majoritatea elicopterelor au un rotor principal și un rotor mic la coadă pentru a preveni rotirea necontrolată, însă un Chinook are două rotoare mari care se echilibrează reciproc.

În ciuda rănilor grave, Slover a reușit să manevreze elicopterul astfel încât mitraliorii de la bord să poată „rezolva situația” și „elimina amenințarea”, a spus președintele, creditându-l pe Slover cu „salvarea vieților camarazilor săi dintr-un posibil accident catastrofal, în adâncul teritoriului inamic”.

După aterizare, Slover i-a spus copilotului său, care era și el rănit, dar nu la fel de grav, să „preia comanda”. „Sunt pe punctul de a-mi pierde cunoștința”, i-a spus el. În total, șapte militari americani au fost răniți în timpul raidului.

În timpul discursului privind Starea Națiunii, Trump a acordat o a doua Medalie de Onoare pilotului centenar al Marinei SUA E. Royce Williams, veteran al celui de-al Doilea Război Mondial și al războaielor din Coreea și Vietnam.

Cu trei ani în urmă, Williams a primit Navy Cross pentru „eroism extraordinar” într-o bătălie aeriană din Războiul din Coreea, în care era depășit numeric și tehnic în avionul său F9F Panther de avioane sovietice MiG-15, dar a reușit totuși să doboare patru dintre ele.

Lupta aeriană din 1952 a fost clasificată timp de decenii.

Medalia de Onoare a Congresului este de obicei acordată în ceremonii solemne la Casa Albă. Poare dura ani sau chiar decenii să fie atribuită, așa cum a fost cazul lui Williams. Necesită mărturii ale martorilor oculari și este acordată pe criterii stricte. Alte distincții militare, precum Navy Cross sau Silver Star, pot fi uneori ridicate la rangul de Medalie de Onoare, un proces notoriu de lungă durată.

Cea mai înaltă distincție este acordată militarilor angajați în luptă împotriva unui inamic al SUA sau a unei „forțe străine adverse”, conform manualului militar privind acordarea acestor decorații.

Acordarea Medaliei de Onoare în cadrul discursului privind Starea Națiunii a generat reacții critice în mediul online, unii veterani considerând că momentul ales a diminuat solemnitatea evenimentului.

Trump și-a reiterat dorința exprimată anterior de a primi Medalia de Onoare.

„Mi-am dorit întotdeauna Medalia de Onoare a Congresului, dar am fost informat că nu am voie să mi-o acord singur”, a spus Trump în cadrul discursului său despre Starea Națiunii. „Nu aș ști pentru ce aș primi-o, dar dacă vor modifica vreodată acea lege, voi fi acolo cu voi într-o zi.”