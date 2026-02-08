search
Duminică, 8 Februarie 2026
Adevărul
Video A murit Brad Arnold, solistul trupei rock 3 Doors Down, după o luptă cu cancerul. Avea 47 de ani

0
0
Publicat:

Brad Arnold, solistul trupei rock 3 Doors Down, nominalizată la premiile Grammy, a murit după o luptă cu un cancer renal în stadiul 4. Avea 47 de ani.

Brad Arnold, solistul trupei rock americane 3 Doors Down FOTO: Getty Images Brad Arnold
Brad Arnold, solistul trupei rock americane 3 Doors Down FOTO: Getty Images Brad Arnold

„Va fi profund regretat și amintit pentru totdeauna”, a spus trupa într-un comunicat,  potrivit BBC.  

De asemenea, membrii trupei au anunţat că Arnold „a murit în pace, înconjurat de cei dragi, în somn, după o luptă curajoasă cu cancerul”.

Trupa este cunoscută mai ales pentru hituri rock din anii 2000 precum Kryptonite, Here Without You, When I'm Gone și Loser.

În mai 2025, Arnold a anunțat că este bolnav și că a fost diagnosticat cu carcinom renal cu celule clare în stadiul 4, un tip de cancer la rinichi care făcuse metastaze la plămân.

„Nu mi-e frică, sincer chiar nu sunt speriat deloc de asta”, a spus solistul, adăugând că era dezamăgit că trupa va trebui să anuleze un turneu viitor.

„Mi-ar plăcea să mă pomeniți în rugăciuni de fiecare dată când aveți ocazia”, a spus el.

În declarația sa, 3 Doors Down a spus că, în calitate de membru fondator, vocalist și baterist original, „Brad a ajutat la redefinirea rockului mainstream, combinând accesibilitatea post-grunge cu un stil de compoziție emoțional direct și teme lirice care au rezonat cu publicul obișnuit”.

Trupa originală a fost formată în Mississippi la mijlocul anilor ’90. Un alt membru fondator al trio-ului original, Matt Roberts, a murit în 2016, la vârsta de 38 de ani.

Arnold a scris piesa în timpul orei de matematică, când avea 15 ani, potrivit comunicatului formaţiei.

Albumul lor de debut, The Better Life, s-a vândut în peste 6 milioane de exemplare. A doua nominalizare la premiile Grammy a venit în 2003, pentru piesa When I’m Gone.

Trupa a declarat că Arnold „a contribuit la redefinirea muzicii rock mainstream, combinând accesibilitatea post-grunge cu compoziţii emoţionale directe şi teme lirice care au rezoneat cu ascultătorii obişnuiţi”.

3 Doors Down a lansat şase albume, cel mai recent fiind Us and the Night în 2016.

Single-urile au inclus Loser, Duck and Run şi Be Like That, care au apărut pe coloana sonoră a filmului American Pie 2 din 2001.

Trupa a cântat la ceremonia de învestire a președintelui George W. Bush, precum și la prima inaugurare a președintelui Donald Trump, lucru care a atras unele critici din partea fanilor.

