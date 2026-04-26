Duminică, 26 Aprilie 2026
Adevărul
Ultimele știri

Video Momentul în care vântul a smuls acoperișul unui bloc din Huși. Bucata desprinsă a lovit mortal un bărbat

Publicat:

Mai multe județe din Moldova se află sub cod portocaliu de vânt puternic, valabil astăzi, între orele 12:00 și 18:00. În Huși, o persoană a murit după ce a fost lovită de un acoperiș desprins de vânt.

Sursă video: Facebook/Meteoplus

Inițial, autoritățile au transmis că bărbatul lovit de acoperiș era grav rănit, în stare de inconştienţă. De asemenea, mai multe mașini au fost avariate.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Vaslui a transmis că incidentul a avut loc pe fondul vântului puternic, care a desprins aproximativ 150 de metri pătrați de acoperiș.

„La faţa locului intervin forţe şi mijloace din cadrul Secţiei de Pompieri Huşi, respectiv o autospecială de stingere şi un echipaj de prim-ajutor cu opt militari, în cooperare cu un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean.

Victima este inconştientă, în stop cardio-respirator. Sunt aplicate manevre de resuscitare”, a precizat Alexandru Tătaru din cadrul ISU Vaslui.

Ulterior, ISU Vaslui a anunțat că bărbatul a decedat.

Amintim că Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un cod portocaliu de vânt puternic, valabil între orele 12:00 și 18:00, pentru județele Botoșani, Iași, Vaslui și Galați, precum și pentru zona joasă de relief a județelor Suceava, Neamț, Bacău și Vrancea. 

În aceste regiuni, rafalele vor atinge 70-90 km/h.

În Miroslava, un bebeluș și mama sa au fost loviți de un stâlp, doborât de rafalele puternice de vânt. Impactul a fost violent, iar cele două victime au avut nevoie de îngrijiri medicale.

