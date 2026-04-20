Scenă șocantă în Vaslui: Peste 320 de pui morți de găină, găsiți aruncați într-o pădure

Peste 320 de pui morți au fost găsiți în apropierea unui drum forestier dintr-o pădure la marginea municipiului Vaslui.

Potrivit publicației locale Vremea Nouă, cazul a intrat în atenția comisarilor Gărzii de Mediu, după ce autoritățile au fost sesizate de cetățeni.

Ulterior, autoritățile s-au deplasat în Pădurea Paiu, unde au fost descoperiți aproximativ 320 de pui de găină.

„În teren au fost descoperiți aproximativ 320 de pui de găină, în diverse stadii de dezvoltare, abandonați în mediul forestier, în condiții care ridicau probleme serioase de natură sanitar-veterinară și de protecție a mediului”, transmite instituția pe Facebook.

În consecință, zona a fost evaluată și securizată, iar situația a fost transmisă către instituțiile competente pentru dispunerea măsurilor de ridicare, neutralizare și investigare a provenienței, conform cadrului legal aplicabil subproduselor de origine animală.

Intervenția a fost realizată în colaborare cu Primaria Vaslui și structurile abilitate, pentru a limita riscurile biologice și pentru a proteja ecosistemul local.