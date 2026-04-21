Un alcoolist notoriu a ajuns în arest după ce a încălcat repetat ordinele de protecție. Poftea la indemnizația de handicap a surorii sale

Un bărbat din satul Bozia, comuna Fălciu-Vaslui a fost arestat preventiv după ce a încălcat în mod repetat ordinele de protecție. El își terorizează mama și sora cu handicap, cărora le cere bani pentru băutură.

Un bărbat în vârstă de 40 de ani, din Fălciu, Vaslui, a fost arestat preventiv pentru încălcări succesive ale ordinului de protecție.

Ordinul a fost cerut chiar de mama sa, o femeie care îngrijește fata ei cu handicap și care primește o pensie de pe urma dizabilității de care suferă. Femeia spune că fiul ei face mereu scandal pentru a primi bani de băutură din pensia de handicap a surorii sale și că de mai multe ori a pătruns fără drept în casă, după ce a încălcat ordinele de protecție.

„În urma cercetărilor efectuate, polițiștii au constatat că, la data de 17 aprilie 2026, Judecătoria Bârlad a emis un ordin de protecție, pe o perioadă de 2 luni, împotriva bărbatului cercetat, acesta fiind evacuat temporar din locuința comună, totodată fiindu-i stabilită obligația de a păstra o distanță de 50 de metri față de mama sa și față de locuința acesteia și interdicția de a-l contacta prin orice mijloc. La aceeași dată, 17 aprilie 2026, la scurt timp după ce i-au fost comunicate agresorului obligațiile dispuse prin ordinul de protecție, acesta ar fi fost surprins, în flagrant delict, în urma unei sesizări 112 făcute de persoana vătămată, în timp ce ar fi pătruns în locuința comună, de care nu avea voie să se apropie”, potrivit IPJ Vaslui.

Pe 18 aprilie bărbatul ar fi fost surprins, din nou, în flagrant delict, de către un echipaj din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Murgeni, în timp ce se afla în locuința mamei sale.

El a fost reținut pe o perioadă de 24 ore, iar ulterior, la propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, bărbatul a fost prezentat Judecătoriei Bârlad, față de acesta fiind dispusă măsura arestării preventive, pentru 30 de zile.

Primarul localității Fălciu spune că bărbatul este o povară și pentru administrația locală. „Cunosc cazul acestui om, dar din păcate nu prea mai avem ce să-i facem. La un moment dat, l-am dus la Iași, la un spital de specialitate. Pe fondul consumului de alcool a căzut și noi l-am dus la Iași. Dar s-a întors cu aceste metehne urâte. E păcat mai ales că are o soră cu handicap și mama lui și așa este traumatizată. Nu a mai putut suporta. După ce a primit ordinele de protecție, am vorbit cu consilierul nostru din acel sat, i-a găsit o casă unde să stea, dar nu a vrut în niciun fel să asculte. Ați văzut și dvs. Cum a rămas singur a fugit acasă, la mama sa și a făcut scandal. Știe că mama lui are o bucățică de pensie, mai vin bani și pentru îngrijirea surorii lui și de aici începe totul. El vrea bani pentru băutură și face scandal”, a spus primarul Neculai Moraru pentru ziarul Vremea Nouă.