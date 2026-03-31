Video Urmărire ca în filme pe străzile din Buftea. Un șofer fără permis a fost oprit cu focuri de armă după ce a fugit de polițiști

Un bărbat de 32 de ani, din Chitila, Ilfov, a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor, în Buftea, fiind urmărit de echipaje. Unul dintre agenți a tras focuri de armă în plan vertical.

„La data de 30 martie a.c., în jurul orei 14:35, poliţişti din cadrul Poliţiei Oraşului Buftea, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu au depistat pe o stradă din oraşul Buftea un autoturism al cărui conducător auto nu a oprit la semnalele regulamentare efectuate. Astfel, poliţişti au procedat la urmărirea autoturismului în cauză, acesta fiind ulterior abandonat de conducător pe o altă stradă din localitate”, a transmis, luni seară, IPJ Ilfov.

Bărbatul a încercat să fugă, scrie News.ro.

„Persoana în cauză a încercat să se sustragă, însă pentru oprirea şi imobilizarea acesteia, unul dintre polițiști a executat focuri de armă în plan vertical, cu respectarea prevederilor legale. Nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale în urma utilizării armamentului”, a mai precizat sursa citată.

Polițiștii au constatat că bărbatul nu deține permis de conducere și l-au reținut pentru 24 de ore, deși testele pentru alcool și droguri au fost negative.