Video Intervenție neobișnuită în Bacău. Un tânăr urcat pe un acoperiș a aruncat cu țigle în polițiști și a cerut o melodie ca să coboare

Un tânăr de 26 de ani din județul Bacău a pus pe jar autoritățile, după ce s-a urcat pe un acoperiș și a refuzat să mai coboare. De asemenea, acesta a devenit agresiv și a început să arunce cu țigle de pe acoperiș în direcția autospecialei de poliție. Incidentul a durat mai bine de trei ore și a avut un deznodământ neașteptat: bărbatul a acceptat să renunțe doar după ce i-a fost pusă o melodie la cerere.

Totul s-a petrecut în comuna Agăș, județul Bacău, unde tânărul, aflat sub influența alcoolului și vizibil instabil emoțional, s-a urcat pe acoperișul unei construcții din curte. Se pare că acesta ar fi trecut printr-o perioadă dificilă după pierderea fratelui său, în urmă cu câteva luni, relatează presa locală.

Vecinii au alertat autoritățile, iar la sosirea polițiștilor situația a escaladat rapid. Bărbatul a devenit agresiv și a început să arunce cu țigle de pe acoperiș în direcția autospecialei de poliție, provocând pagube: parbrizul a fost spart, iar o oglindă a fost distrusă. Momentul a fost filmat de martori.

În timpul intervenției, tânărul a avut o cerere neobișnuită: le-a transmis polițiștilor că nu va coborî până nu aude o melodie anume. La fața locului a fost chemat și un negociator, care a încercat să gestioneze situația tensionată.

După mai bine de o oră de discuții, dar și după ce un localnic i-a pus melodia dorită din propria mașină, tânărul a acceptat în cele din urmă să coboare de pe acoperiș.

După intervenție, acesta a fost dus la audieri și s-a ales cu dosar penal. El este cercetat pentru distrugere și pentru tulburarea liniștii și ordinii publice.