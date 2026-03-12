Video Bărbat din Timiș, dat în urmărire națională, prins de polițiști în trafic. Ce pedeapsă avea de executat

Un bărbat din Timiș, dat în urmărire națională, a fost depistat de polițiști miercuri, 11 martie, în localitatea Chișoda. Acesta fusese condamnat la o pedeapsă de 4 ani și 6 luni de închisoare.

Potrivit Buletin de Timișoara, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Timiș au desfășurat, în 11 martie 2026, în jurul orei 17:30, activități specifice în urma cărora au stabilit că o persoană urmărită la nivel național s-ar afla în localitatea Chișoda, județul Timiș.

Astfel, a fost constituită o echipă operativă care s-a deplasat în localitate, unde oamenii legii au identificat un bărbat în vârstă de 42 de ani.

PRO TV transmite că polițiștii i-au monitorizat mașina bărbatului în trafic.

Autoritățile precizează că, pe numele acestuia, Tribunalul Timiș emisese un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea pentru infracțiunea de trafic de migranți.

Bărbatul fusese condamnat la o pedeapsă de 4 ani și 6 luni de închisoare. După depistare, acesta a fost introdus în Penitenciarul Timișoara pentru executarea pedepsei.