Percheziții în Botoșani. Angajată a unei primării, suspectată că aducea ilegal țigări din Republica Moldova

Peste 100 de polițiști, inclusiv luptători din trupele speciale au desfășurat, vineri dimineață, o acțiune în forță în orașul Ștefănești din județul Botoșani. Oamenii legii au descins la 11 adrese într-un dosar ce vizează contrabandă și alte infracțiuni conexe.

Potrivit anchetatorilor, gruparea vizată ar fi implicată în traficul de țigări și alte produse introduse ilegal în țară peste Prut, potrivit Știrilor ProTV.

Surse din anchetă spun că, printre suspecți se află și o angajată a primăriei din localitate, asistent comunitar de peste 20 de ani. Prezența acesteia în dosar a determinat oamenii legii să efectueze percheziții și la sediul instituției.

Femeia ar fi fost implicată, în urmă cu câteva zile, într-un incident violent la alte descinderi ale poliției. Conform acelorași surse, aceasta s-ar fi luptat cu un polițist și ar fi distrus țigările de contrabandă vizate în anchetă, probe în dosar.

Anchetatorii mai susțin că, deși figura la serviciu, în realitate, suspecta transporta țigări aduse ilegal din Republica Moldova.

În urma perchezițiilor de vineri, mai multe persoane au fos i duse la audieri la Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoșani.

Ancheta continuă pentru documentarea întregii activități infracționale.