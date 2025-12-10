Video 12 oameni au murit într-un incendiu la un bloc de apartamente din China

Un incendiu izbucnit la un bloc de apartamente din oraşul Shantou, în provincia Guangdong din sudul Chinei, s-a soldat cu moartea a 12 persoane, a relatat miercuri presa de stat, citând autorităţile locale, conform AFP.

Flăcările au izbucnit marţi seara în clădirea cu patru etaje, iar o anchetă este în desfăşurare pentru a determina cauza focului, potrivit agenţiei de ştiri Xinhua.

Imaginile postate pe rețelele sociale arată un incendiu intens la parterul clădirii şi un fum gros şi gri care iese de la ferestrele etajelor superioare, precum şi pompierii care acţionează pentru salvarea locuitorilor, scrie Agerpres.

Aproximativ 150 de metri pătraţi au fost afectaţi de incendiu, a relatat Xinhua.

Tragedia are loc după un incendiu care a devastat un complex rezidenţial din Hong Kong luna trecută, omorând 160 de persoane.

Incendii mortale au loc în mod regulat în China.

Douăzeci de persoane au murit la începutul lunii aprilie într-un incendiu la un azil de bătrâni din nordul Chinei.

În luna ianuarie, un incendiu izbucnit la o piaţă de legume din Zhangjiakou, la nord-vest de Beijing, a omorât opt persoane şi a rănit alte 15.