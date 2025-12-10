search
Adevărul despre mormântul lui Mircea cel Bătrân, de la Cozia: după aproape un secol de controverse, arheologii dezvăluie detalii noi

0
0
Publicat:

Sicriul în care se află rămășițele voievodului Mircea cel Bătrân la Mănăstirea Cozia este cel original, potrivit arheologilor vâlceni. Aceștia au redeschis recent mormântul domnitorului, la aproape o sută de ani după prima cercetare.

Mănăstirea Cozia FOTO: FB
Mănăstirea Cozia FOTO: FB

Cercetările se desfășoară în contextul amplului proces de restaurare a ansamblului monahal din Călimănești, vizând atât descărcarea arheologică necesară lucrărilor de restaurare, cât și verificarea autenticității sarcofagului, unic în România prin forma sa, care a generat în trecut suspiciuni de relocare.

Specialiști de la Muzeul Județean „Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” și Centrul de Cercetări Antropologice și Biomedicale „Olga Necrasov” al Academiei Române participă la proiect.

Arheologii confirmă că sarcofagul domnitorului este original

„Există în arhiva Institutului Național al Patrimoniului câteva cereri de prin 1930 de mutare a sarcofagului de la Mănăstirea Cozia la Muzeul Național de Istorie și atunci am urmărit ca prin această cercetare să verificăm dacă a fost mutat. Dar nu, nu a fost mutat. Este cel original și se află într-o stare bună de conservare”, a declarat arheologul Ion Tuțulescu, pentru Agerpres.

Acesta precizează că sarcofagul, realizat din piatră și prevăzut cu o nișă cefalică specifică Occidentului medieval (secolele V–XV), este unic în rândul mormintelor boierești și domnești din țară. Mormântul a fost cercetat pentru prima dată în perioada interbelică, în cadrul restaurărilor începute în 1927.

În sarcofag se află osemintele lui Mircea cel Bătrân și ale călugăriței Teofana, mama domnitorului Mihai Viteazul.

„În anul 1938, osemintele domnitorului și ale Teofanei au fost depuse în cutii de marmură de Rusciuk și așezate în acest sarcofag, care tot în acea perioadă a fost ridicat și amplasat pe un strat de umplutură și i s-au adăugat o placă betonată și o piatră de mormânt frumos sculptată”, explică arheologul.

Mircea cel Bătrân a murit la 31 ianuarie 1418, fiind înmormântat la 4 februarie la Cozia, așa cum își dorise. De-a lungul timpului, mormântul a fost însă profanat în repetate rânduri.

Primele informații certe despre jefuirea mormântului datează din 1821, când trupele eteriste aflate în retragere spre Transilvania după înfrângerea de la Drăgășani au devastat mănăstirea.

O altă profanare a avut loc în timpul ocupației germane, în perioada 1916–1918. Într-un document din martie 1919, protosinghelul Anastasie Popescu informa Ministerul Culturii că trupele inamice „au prădat și au profanat acest sfânt lăcaș, biserica și paraclisul transformându-le în grajd de cai, iar casele devastându-le”.

Piatra comemorativă a mormântului voievodului a fost spartă, fiind refăcută în 1936 cu o pisanie alcătuită de Nicolae Iorga, iar în 1938 a fost înlocuită cu piatra funerară actuală, adusă din Bulgaria.

Potrivit sursei citate, arheologul Ion Tuțulescu consideră că cercetările aflate în desfășurare vor aduce noi informații despre întregul ansamblu monahal Cozia.

Așezată pe Valea Oltului, Mănăstirea Cozia este considerată cea mai importantă ctitorie a lui Mircea cel Bătrân. 

