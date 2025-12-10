Video Youth League: Ungurii ne-au dat o lecție la juniori. Academia Pușkaș s-a calificat cu om în minus contra FCSB

FCSB U19 și Puskas Akademia U19 au disputat miercuri seară (10 decembrie), la Felcsut, manșa retur din play-off-ul UEFA Youth League, după 2-1 pentru maghiari în întâlnirea tur de la Buftea de la finalul lunii noiembrie. După o primă repriză plină de acțiune, cu 5 goluri și un cartonaș roșu, ungurii rămân în competiție în urma loviturilor de departajare.

Puskas Akademia U19 - FCSB U19 2-3 (4-2 după lovituri de departajare; rezultat tur: 2-1)

Meciul de pe Pancho Arena a început într-un ritm electrizant, tabela arătând scorul de 2-2 după numai 17 minute.

FCSB a deschis scorul chiar în primul minut: Stoian a centrat în fața porții, Panait a ratat reluarea, însă mingea a ajuns la David Popa, care a trimis în plasă.

Avantajul a durat însă puțin, pentru că în minutul 4 gazdele au restabilit egalitatea după un corner finalizat de Domonkos Asvanyi.

FCSB a revenit rapid în avantaj în minutul 11, când Panait a înscris cu un șut puternic de la distanță.

Startul de partidă a continuat să rămână unul spectaculos, iar în minutul 17 Puskas Akademia a egalat din nou, printr-o lovitură de cap a lui David Zahoran, după centrarea lui Hoffmann.

Echipa lui FCSB a trecut în avantaj pentru a treia oară în minutul 28, când centrarea lui Colibășanu a fost valorificată de David Popa, cel din urmă bifând astfel dubla.

Trei minute mai târziu, situația gazdelor s-a complicat: Umathum a fost eliminat pentru un fault comis în postura de ultim apărător asupra aceluiași Colibășanu, care scăpa singur spre poartă.

În partea secundă, FCSB a continuat să își creeze ocazii importante. Panait a trimis în bară cu capul în minutul 57, după o centrare a lui Pompaș, iar opt minute mai târziu Stoian a scăpat singur spre poartă, însă șutul său a lovit din nou stâlpul.

Chiar la ultimele faze, David Popa a lovit din nou bara cu un voleu superb din afara careului, tânărul mijlocaș fiind astfel foarte aproape de a bifa hattrick-ul.

Până să se ajungă la lovituri de departajare - în Youth League partidele trecând direct la penalty-uri după cele 90 de minute, fără extra time - maghiarii au fost și ei aproape de golul care să evite suspansul, însă stoperul central Barna Pal nu a nimerit ținta, deși se afla în poziție ideală.

Același Pal a deschis seria loviturilor de departajare, însă căpitanul ungurilor nu a fost inspirat nici la acest capitol, Matei Popa reușind să ghicească colțul și să apere.

Penalty-ul numărul 2 al celor de la FCSB a fost ratat de Luca Ilie, Mirko Bozo reușind să respingă, în vreme ce Robert Necșulescu a trimis deasupra porții transversale.

În cele din urmă, Akademia Puskas a fost echipa care avea să ajungă în șaisprezecimile din Youth League, Domonkos Asvanyi transformând lovitura decisivă.