Încă o țară se alătură celor care boicotează Eurovision-ul, din cauza participării Israelului

Încă o țară se alătură celor care boicotează concursul Eurovision din 2026, care va avea loc la Viena. Decizia vine după anunțul de săptămâna trecută al Israelului privind participarea la competiție.

Este vorba de Islanda, iar Stefan Eiriksson, directorul general al postului RUV, a spus că: „Nu există nicio pace sau bucurie legată de acest concurs în situația actuală. Pe această bază, în primul rând, ne retragem atâta timp cât situația rămâne așa cum este”, scrie BBC.

Pe lângă Islanda, au decis să boicoteze și Spania, Olanda, Irlanda şi Slovenia.

RÚV a precizat că participarea Israelului a „creat dezbinare atât în rândul membrilor Uniunii Europene de Radio și Televiziune (EBU), cât și în rândul publicului larg”.

Consiliul de administrație al radiodifuzorului a aprobat decizia în cadrul unei ședințe de miercuri, cu doar câteva ore înainte de termenul limită pentru ca țările să confirme dacă se vor alătura ediției aniversare de 70 de ani a concursului.

Directorul Eurovision, Martin Green, a declarat că respectă „decizia tuturor radiodifuzorilor care au ales să nu participe la ediția de anul viitor a Concursului Muzical Eurovision”, și speră că se vor întoarce în viitor.

Consiliul de administrație al radiodifuzorului islandez aprobase anterior o recomandare de cere EBU să excludă Israelul de la Eurovision 2026.

Islanda s-ar fi numărat printre cele șapte țări care au solicitat ulterior un vot în cadrul Adunării Generale a EBU privind participarea Israelului. Această cerere a fost respinsă, iar participarea viitoare a Israelului a fost efectiv legată de un vot privind noile reguli de vot și campanie.

Radiodifuzorul islandez a spus că, deși noile măsuri au abordat multe dintre preocupările sale, „consideră că există încă îndoieli cu privire la faptul dacă ajustările convenite ar fi pe deplin satisfăcătoare”.

Conform unei transcrieri a ședinței de joi furnizate de KAN, directorul executiv al radiodifuzorului, Golan Yochpaz, i-a criticat pe cei care încearcă să obțină excluderea Israelului.

„Încercarea de a elimina KAN din concurs poate fi înțeleasă doar ca un boicot cultural”, a spus el.

„Un boicot poate începe astăzi cu Israelul, dar nimeni nu știe unde se va termina sau pe cine altcineva ar putea afecta. Este acesta lucrul pentru care vrem cu adevărat să fie amintit acest concurs la cea de-a 70-a aniversare a sa?”

Israelul a participat la Eurovision din 1973, deoarece KAN, radiodifuzorul său public, este membru al EBU, care organizează competiția. Israelul a câștigat de patru ori, cel mai recent în 2018, și a ocupat locul al doilea în concursul din 2025.

Islanda nu a câștigat niciodată, dar a ocupat locul al doilea în 1999 și 2009.