Alertă în Tulcea după descoperirea unui proiectil cu două kilograme de explozibil într-o gospodărie din Pardina

Un nou incident cu potențial de risc a mobilizat autoritățile din județul Tulcea, după ce sâmbătă după-amiază a fost semnalată prezența unui proiectil într-o proprietate nelocuită din localitatea Pardina.

Potrivit informațiilor oficiale, Ministerul Apărării Naționale a fost informat în jurul orei 15.00, iar primele verificări au confirmat că obiectul descoperit este un proiectil reactiv nedirijat, rămas neexplodat.

În urma evaluărilor preliminare, specialiștii au stabilit că în interiorul acestuia se află aproximativ două kilograme de material exploziv, ceea ce a determinat intervenția rapidă a autorităților.

Perimetrul a fost imediat izolat, iar la fața locului au fost mobilizate echipe ale Poliției, Poliției de Frontieră și Serviciului Român de Informații, care au asigurat zona până la sosirea experților militari.

O echipă a Ministerului Apărării Naționale se deplasează în prezent în localitate pentru a analiza situația și pentru a stabili modalitatea de neutralizare a proiectilului în condiții de siguranță.

Cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, care va coordona ancheta.

Autoritățile le recomandă locuitorilor să evite zona și să respecte strict indicațiile oficiale.