Mesaj RO-ALERT la Galați: „Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian”

Unii locuitori din Galați au primit joi dimineață, la ora 08:40, un mesaj RO-ALERT emis de autorități, prin care populația este avertizată asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian.

Mesajul transmis de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) îi îndeamnă pe oameni să își păstreze calmul și să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă.

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori”, se arată în mesajul transmis populației.

Avertizarea a fost emisă pentru o durată estimată de 90 de minute. Mesajul a inclus și o variantă în limba engleză.

Amintim că pe 25 aprilie, fragmente de dronă au căzut într-o zonă locuită din Galați, mai exact în zona Bariera Traian. Resturile au lovit un atelier din curtea unui localnic și un stâlp de electricitate, iar la fața locului au intervenit echipaje de poliție și pompieri. Sute de locuitori au fost atunci evacuați din cauză că drona avea încărcătură explozivă. În aceeași zi, drona a fost prealuată și detonată într-o zonă sigură.