Mai multe drumuri județene și sătești din județul Buzău au fost afectate de alunecări de teren și surpări în urma ploilor din ultimele ore, iar terenurile agricole din zona Râmnicelu, în apropierea Autostrăzii A7, au fost inundate.

Prefectul județului, Liliana Sbîrnea, a precizat vineri că zonele cele mai afectate sunt comunele Bozioru, Berca, Beceni, Breaza, Lopătari, Merei, dar și Tisău, Cislău, Calvini, Buda, Râmnicelu și Chiliile. Problemele constatate includ surpări ale drumurilor județene, alunecări de teren și formarea de făgașe pe carosabil.

„Din cauza precipitațiilor pe care le-am avut, pe raza județului Buzău avem afectate mai multe drumuri județene. Primul drum este DJ 203K, zona Vintilă-Vodă, unde s-a produs o surpare pe o lungime de 250-300 de metri, cu o diferență de nivel de un metru și jumătate. La Lopătari, în zona Malul cu Sare, avem o alunecare de teren, dar și o surpare în zona podului. La Bozioru se circulă pe o singură bandă, tot din cauza unei alunecări, pe DJ 203L. La Cislău, pe DJ 102C, Buda Crăciunești, circulația se desfășoară tot pe o singură bandă. La Calvini, drumurile comunale și străzile sunt afectate, s-a spălat stratul de balast și s-au format făgașe”, a declarat prefectul Liliana Sbîrnea pentru Agerpres.

În plus, ploile abundente au dus la inundarea unor terenuri agricole în zona Autostrăzii A7.

„La Buda, pe DJ 220, avem o surpare pe partea carosabilă. În Râmnicelu au fost afectate terenuri agricole. La Chiliile, pe DJ 102F, există o surpare, dar și spălarea stratului de balast și formarea de făgașe. În zona Lopătari au fost afectate trei traversări pe tuburi, cu denivelări și gropi pe carosabil. Dintre cele trei podețe afectate, două au fost refăcute datorită serviciului voluntar pe situații de urgență și se lucrează la cea de-a treia. Nu avem localități izolate total, dar intervenim cât mai urgent pentru a evita această situație”, a adăugat prefectul.

Autoritățile recomandă prudență, întrucât județul Buzău se află până pe 4 aprilie sub Cod galben de precipitații abundente și intensificări ale vântului.