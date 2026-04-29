Cine este bărbatul care a plătit un român și doi ucraineni să incendieze casele lui Keir Starmer

Miercuri, 29 Aprilie 2026
Cei trei bărbați, dintre care unul cu cetățenie română, implicați în seria de incendii comise anul trecut asupra unor proprietăți legate de prim-ministrul britanic Keir Starmer, ar fi acționat în numele unei persoane cunoscute sub numele de „El Money”, care comunica în limba rusă.

FOTO: X
FOTO: X

Unul dintre incendii a vizat fosta reşedinţă a liderului laburist din Kentish Town, în nordul Londrei, în noaptea de 11 spre 12 mai 2025. Starmer a locuit în casa din Kentish Town, împreună cu soția și cei doi copii, înainte de a se muta în reședința oficială de la numărul 10 Downing Street, când a devenit prim-ministru.

Procurorul Duncan Atkinson a declarat că poliţia l-a identificat pe Roman Lavrinovici, în vârstă de 22 de ani, ca fiind persoana din spatele tuturor incendiilor, iar acestuia i s-au oferit bani pentru a face acest lucru de către cineva care folosea numele „El Money”, scrie News.ro.

„Nu dumneavoastră trebuie să decideţi cine este «El Money» şi ce motiv ar fi putut avea acesta pentru a coordona acţiunile acestor inculpaţi împotriva acestor proprietăţi şi a acestei maşini asociate cu prim-ministrul”, a spus Atkinson juriului de la tribunalul Old Bailey din Londra.

Ucraineanul Lavrinovici este acuzat de incendiere care a pus sau putea pune vieți în pericol. El, împreună cu compatriotul său Petro Pocinok și cetățeanul român Stanislav Carpiuc, născut în Ucraina, sunt acuzați și de conspirație pentru comiterea unor incendii, însă toți neagă acuzațiile.

„Poliţia a recuperat conversaţii din aplicaţia de mesagerie Telegram între Lavrinovici şi «El Money», care au arătat că Lavrinovici a fost recrutat, instruit şi i s-a promis o plată pentru incendiile pe care i s-a spus să le provoace.

De asemenea, poliţia a recuperat conversaţii din aplicaţia de mesagerie Telegram între Carpiuc şi «El Money». «El Money» comunica în rusă, spre deosebire de limba ucraineană folosită de ceilalţi inculpaţi”, a spus Atkinson.

Atkinson a spus că trei incendii în cinci zile ar fi neobișnuite, dar faptul că toate vizau proprietăți legate de Keir Starmer exclude o simplă coincidență. 

Nu contează dacă ştiau că proprietatea pe care o vizau era legată de prim-ministru sau dacă asta a constituit o parte din motivaţia lor”, a spus Atkinson. Procesul continuă la Londra.

