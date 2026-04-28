Incendiu într-un bloc din Sibiu: Un bărbat găsit carbonizat în propria locuinţă şi 21 de persoane, evacuate. Focul ar fi pornit de la o ţigară

Un incendiu puternic izbucnit în cursul după-amiezii de marţi, 28 aprilie, într-o garsonieră aflată la etajul al treilea al unui bloc din municipiul Sibiu s-a încheiat tragic, după ce un bărbat în vârstă de 65 de ani a fost găsit carbonizat în interiorul locuinței. În urma intervenției autorităților, 21 de persoane au fost evacuate preventiv din imobil.

Porivit informaţiilor furnizate de ISU Sibiu, focul a izbucnit într-un apartament de tip garsonieră situat într-un imobil cu patru etaje și mansardă de pe strada Șoimului, iar la fața locului au fost mobilizate de urgență două autospeciale de stingere, o autoscară, o autospecială de descarcerare și un echipaj SMURD, care au intervenit pentru limitarea incendiului și protejarea locatarilor.

Din bloc au fost evacuate 21 de persoane şi, din fericire, niciuna dintre acestea nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

După stingerea incendiului, echipele de intervenție au descoperit în interiorul garsonierei trupul carbonizat al proprietarului, un bărbat de 65 de ani, care nu a mai putut fi salvat.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, cadavrul a fost preluat de medicii legiști pentru efectuarea necropsiei, care va stabili cu exactitate cauza decesului.

Primele concluzii ale pompierilor indică astfel că incendiul ar fi fost provocat accidental de jarul unei țigări nestinse corespunzător.

„În urma incendiului care s-a manifestat cu flacără la o canapea, apartamentul de tip garsonieră a fost inundat cu fum, acesta având o suprafaţă de aproximativ 30 mp. De asemenea, a fost inundată cu fum şi casa scării. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost jarul provenit de la o ţigară”, a transmis ISU Sibiu.

Totodată, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Sibiu au deschis un dosar penal pentru distrugere din culpă și ucidere din culpă, pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs tragedia.