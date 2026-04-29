Miercuri, 29 Aprilie 2026
Adevărul
Guvernul acordă ajutoare de urgență după incendiul devastator din Rucăreni. 1 milion de lei pentru sprijinirea familiilor afectate

Guvernul României a aprobat acordarea unor ajutoare de urgență în valoare totală de 1 milion de lei pentru familiile și persoanele singure afectate de incendiul devastator produs în 26 aprilie 2026 în localitatea Rucăreni, comuna Soveja, județul Vrancea.

Dezastru la Rucăreni Vrancea FOTO: ISU Vrancea

Potrivit unui comunicat oficial, sprijinul financiar va fi acordat diferențiat, în funcție de gradul de distrugere a locuințelor: 30.000 de lei pentru casele distruse în totalitate, 25.000 de lei pentru cele afectate în proporție de peste 75% și 15.000 de lei pentru locuințele afectate parțial. De asemenea, autoritățile precizează că, „în situația în care locuințele persoanelor care au primit ajutorul în sumă de 25.000 lei sau 15.000 lei, din cauza afectării structurii, se deteriorează în totalitate, persoanele primesc diferența de sumă până la valoarea de 30.000 lei”.

„Comunitatea din Rucăreni trece printr-un moment extrem de dificil, iar datoria noastră este să intervenim rapid, cu măsuri concrete. Prin aceste ajutoare de urgență, sprijinim fiecare familie lovită de incendiu și asigurăm resursele pentru ca cei afectați să își poată reconstrui locuințele și viața de zi cu zi”, a declarat Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Stabilirea sumelor individuale va fi realizată pe baza documentelor întocmite de Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Vrancea, cu sprijinul Comitetului pentru Situații de Urgență, urmând ca acestea să fie avizate de autoritățile locale și județene. Ajutoarele vor fi acordate fie în numerar, fie prin transfer bancar, în funcție de opțiunea beneficiarilor.

Fondurile vor proveni din bugetul de stat, prin suplimentarea bugetului ministerului de resort din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului.

Incendiu de proporții în Vrancea: peste 30 de gospodării distruse și sute de persoane evacuate, mobilizare masivă a forțelor de intervenție

Incendiul izbucnit în dimineața zilei de 26 aprilie a avut efecte devastatoare asupra comunității din Rucăreni. Flăcările, alimentate de vânt puternic, s-au extins rapid, afectând aproape 30 de gospodării, dintre care aproximativ jumătate au fost distruse complet. Peste 300 de persoane au fost evacuate.

Potrivit autorităților, la intervenție au participat forțe impresionante: 228 de pompieri militari, peste 30 de polițiști, 160 de jandarmi, precum și echipaje ale serviciilor voluntare pentru situații de urgență. Au fost mobilizate autospeciale de stingere din mai multe județe, inclusiv Bacău, Buzău, Brașov, Covasna și Galați, dar și echipaje SMURD și o unitate de terapie intensivă mobilă.

„La fața locului au acționat 228 de pompieri militari, peste 30 de polițiști, 160 de jandarmi, precum și echipaje ale serviciilor voluntare pentru situații de urgență din localitățile limitrofe. În total, pentru gestionarea situației au fost mobilizate 13 autospeciale de stingere cu apă și spumă, 7 autospeciale pentru muncă operativă, 3 microbuze pentru transportul personalului, 2 echipaje SMURD și o unitate de terapie intensivă mobilă”, au transmis reprezentanții Prefectura Vrancea.

Deși nu au fost înregistrate pierderi de vieți omenești, mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au inhalat fum, iar un tânăr a fost transportat la spital cu răni la mână.

Incendiul a fost localizat în cursul serii, însă echipele de intervenție au rămas în zonă pentru a preveni reaprinderea focarelor.

În contextul tragediei, premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj de solidaritate, subliniind că autoritățile au intervenit pentru a asigura cazarea persoanelor evacuate și bunurile de primă necesitate, iar Guvernul va continua să sprijine familiile afectate.

„Guvernul va aloca ajutoare familiilor lovite de nenorocire. CNSU va aproba mâine sumele pentru un sprijin în primă urgență ce va fi acordat până joi. Săptămâna următoare vor fi evaluate pagubele și situația fiecărei gospodării pentru stabilirea sumelor ce vor fi oferite celor care au rămas fără case”, a transmis premierul.

Top articole

Partenerii noștri

image
Actorul Sam Neill, despre terapia revoluționară care l-a vindecat de cancer: „Tocmai am făcut o tomografie. Este extraordinar”
digi24.ro
image
PSD anunță că și-a retras ”toți reprezentanții din funcțiile politice guvernamentale”: ”Constituie un act de demnitate”
stirileprotv.ro
image
Deja vu. Se pregătește operațiunea „euro sugrumă leul / țara intră în faliment” dacă pleacă Bolojan. Aceleași mesaje alarmiste s-au dat și în campania prezidențială, pentru Nicușor Dan. Realitatea din cifre: guvernarea Bolojan a băgat economia în criză
gandul.ro
image
Se pregătește mazilirea lui Bolojan în PNL? Lider UDMR: Guvernul pică
mediafax.ro
image
Ar putea ajunge euro la 7 lei, după ce tocmai a sărit de pragul de 5,1? Economiștii vin cu scenarii sumbre: ”Problemele s-ar complica foarte tare”
fanatik.ro
image
Cutremur în cartelul petrolului. Cât de tare este lovită Rusia de ieșirea Emiratelor Arabe Unite din OPEC. Prețul global al țițeiului s-ar putea prăbuși
libertatea.ro
image
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a salvat lumea din mai multe crize ale petrolului în ultimii 70 de ani
digi24.ro
image
Fostul campion cu Dinamo și-a scos casa la vânzare! Cere 547.000 euro pentru imobilul de lux
gsp.ro
image
Se însoară la 71 de ani! Gigi Becali a primit invitația la nuntă și a început să râdă
digisport.ro
image
Liberalul Viorel Cataramă, scrisoare pentru Ilie Bolojan: Demisia din toate funcțiile! Ai mai mulți oameni împotriva ta decât la nuntă în Bihor
stiripesurse.ro
image
O familie a cheltuit 80.000 de euro pentru o vacanță „unică în viață”, dar a rămas în aeroport. Situația bizară în care s-a trezit
antena3.ro
image
Petrişor Peiu, arhitectul tehnic al moţiunii de cenzură AUR-PSD împotriva Guvernului Bolojan, deţinea la finalul lui 2024 un portofoliu bursier de 1,5 milioane de euro, cu poziţii majore la Banca Transilvania, Petrom şi Romgaz
zf.ro
image
Cum arată o noapte de gardă la INML: "Aici moartea ajută viaţa"
observatornews.ro
image
BREAKING | Fiul actorilor Adi Cărăuleanu și Doina Deleanu a murit la doar 37 de ani 😢
cancan.ro
image
Ajutor la pensie pentru o categorie de pensionari. 100 kWh de energie electrică gratuit în fiecare lună
newsweek.ro
image
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
prosport.ro
image
Turist amendat pentru apă cumpărată din magazin? Ce pot și ce nu pot impune pensiunile din România. Când sunt legale „amenzile”
playtech.ro
image
Scandal uriaş între doi agenţi care activează în fotbalul românesc: „Am obţinut ordin de restricţie! A făcut-o proxenetă pe soţie”
fanatik.ro
image
O țară renumită ca destinație turistică, foarte căutată și de români, este acum evitată: "Tot locul pare neobișnuit de liniștit"
ziare.com
image
"Cutremur" în lumea sportului: 4 ani de suspendare pentru dopaj!
digisport.ro
image
Salariile mari sunt rare în România: peste 9.500 lei net te plasează în top 8% angajați bine plătiți (analiză)
stiripesurse.ro
image
Ieșirea PSD de la guvernare: zestrea de care se despart social-democrații
cotidianul.ro
image
Bomba anului! CCR a admis seziararea AUR, lovitură grea pentru Bolojan!
romaniatv.net
image
Adevărul despre tezaurul României. Mugur Isărescu spune unde se află, de fapt
mediaflux.ro
image
Ion Țiriac, acuzat de fraudă fiscală! „Nu regret nimic”
gsp.ro
image
EXCLUSIV Reacția Laurei Vicol după apariția numelui Nordis în cazul vilei lui Sorin Grindeanu. Ce a răspuns la întrebarea dacă a fost trădată de Ciolacu și actualul lider PSD
actualitate.net
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
Regulile după care își ghidează viața o astronaută care a văzut Pământul din spațiu. Ce face în fiecare dimineață
click.ro
image
Horoscop joi, 30 aprilie. Taurii au probleme de sănătate, iar Racii primesc vești importante la locul de muncă
click.ro
image
Videoclipul care a încins internetul! Loredana Groza se crede Madonna, la 55 de ani! Părerea designerilor și dieta strictă: „Fără zahăr”
click.ro
Edward al VII lea al Regatului Unit (1841 1910), a domnit (1901 1910), portret pictat în ulei pe pânză de Tennyson Cole, 1907 profimedia 0839996264 jpg
Nu mai făcea față amantelor fără programare! Regele britanic -„playboy-ul” Europei! Născut în zodia Scorpionului, n-a contrazis astrele
okmagazine.ro
Rulouri cu sunca si dovlecei Sursa foto shutterstock 1148367677 jpg
Răsfăț sănătos și rapid. Rulouri cu șuncă și dovlecei, perfecte când ești pe fugă
clickpentrufemei.ro
Podul de la Drobeta Sursa Wikipedia revista Familia 1865 jpg
Cum au construit romanii podul peste Dunăre de la Drobeta Turnu Severin?
historia.ro
Click!

image
Poveste de film sau realitate? Omul comparat cu James Bond care ar fi fost agent secret și l-ar fi cunoscut pe Stalin
image
Regulile după care își ghidează viața o astronaută care a văzut Pământul din spațiu. Ce face în fiecare dimineață

OK! Magazine

image
Nu mai făcea față amantelor fără programare! Regele britanic -„playboy-ul” Europei! Născut în zodia Scorpionului, n-a contrazis astrele

Click! Pentru femei

image
A cheltuit 100.000 de dolari pentru a arăta cu câteva decenii mai tânără, iar acum... îi pică fața!

Click! Sănătate

image
Neurolog: Acest supliment popular ar putea fi toxic