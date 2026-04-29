Guvernul acordă ajutoare de urgență după incendiul devastator din Rucăreni. 1 milion de lei pentru sprijinirea familiilor afectate

Guvernul României a aprobat acordarea unor ajutoare de urgență în valoare totală de 1 milion de lei pentru familiile și persoanele singure afectate de incendiul devastator produs în 26 aprilie 2026 în localitatea Rucăreni, comuna Soveja, județul Vrancea.

Potrivit unui comunicat oficial, sprijinul financiar va fi acordat diferențiat, în funcție de gradul de distrugere a locuințelor: 30.000 de lei pentru casele distruse în totalitate, 25.000 de lei pentru cele afectate în proporție de peste 75% și 15.000 de lei pentru locuințele afectate parțial. De asemenea, autoritățile precizează că, „în situația în care locuințele persoanelor care au primit ajutorul în sumă de 25.000 lei sau 15.000 lei, din cauza afectării structurii, se deteriorează în totalitate, persoanele primesc diferența de sumă până la valoarea de 30.000 lei”.

„Comunitatea din Rucăreni trece printr-un moment extrem de dificil, iar datoria noastră este să intervenim rapid, cu măsuri concrete. Prin aceste ajutoare de urgență, sprijinim fiecare familie lovită de incendiu și asigurăm resursele pentru ca cei afectați să își poată reconstrui locuințele și viața de zi cu zi”, a declarat Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Stabilirea sumelor individuale va fi realizată pe baza documentelor întocmite de Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Vrancea, cu sprijinul Comitetului pentru Situații de Urgență, urmând ca acestea să fie avizate de autoritățile locale și județene. Ajutoarele vor fi acordate fie în numerar, fie prin transfer bancar, în funcție de opțiunea beneficiarilor.

Fondurile vor proveni din bugetul de stat, prin suplimentarea bugetului ministerului de resort din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului.

Incendiu de proporții în Vrancea: peste 30 de gospodării distruse și sute de persoane evacuate, mobilizare masivă a forțelor de intervenție

Incendiul izbucnit în dimineața zilei de 26 aprilie a avut efecte devastatoare asupra comunității din Rucăreni. Flăcările, alimentate de vânt puternic, s-au extins rapid, afectând aproape 30 de gospodării, dintre care aproximativ jumătate au fost distruse complet. Peste 300 de persoane au fost evacuate.

Potrivit autorităților, la intervenție au participat forțe impresionante: 228 de pompieri militari, peste 30 de polițiști, 160 de jandarmi, precum și echipaje ale serviciilor voluntare pentru situații de urgență. Au fost mobilizate autospeciale de stingere din mai multe județe, inclusiv Bacău, Buzău, Brașov, Covasna și Galați, dar și echipaje SMURD și o unitate de terapie intensivă mobilă.

„La fața locului au acționat 228 de pompieri militari, peste 30 de polițiști, 160 de jandarmi, precum și echipaje ale serviciilor voluntare pentru situații de urgență din localitățile limitrofe. În total, pentru gestionarea situației au fost mobilizate 13 autospeciale de stingere cu apă și spumă, 7 autospeciale pentru muncă operativă, 3 microbuze pentru transportul personalului, 2 echipaje SMURD și o unitate de terapie intensivă mobilă”, au transmis reprezentanții Prefectura Vrancea.

Deși nu au fost înregistrate pierderi de vieți omenești, mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au inhalat fum, iar un tânăr a fost transportat la spital cu răni la mână.

Incendiul a fost localizat în cursul serii, însă echipele de intervenție au rămas în zonă pentru a preveni reaprinderea focarelor.

În contextul tragediei, premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj de solidaritate, subliniind că autoritățile au intervenit pentru a asigura cazarea persoanelor evacuate și bunurile de primă necesitate, iar Guvernul va continua să sprijine familiile afectate.

„Guvernul va aloca ajutoare familiilor lovite de nenorocire. CNSU va aproba mâine sumele pentru un sprijin în primă urgență ce va fi acordat până joi. Săptămâna următoare vor fi evaluate pagubele și situația fiecărei gospodării pentru stabilirea sumelor ce vor fi oferite celor care au rămas fără case”, a transmis premierul.