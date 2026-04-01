Jaf sau răzbunare pasională? Ipotezele anchetatorilor în cazul anestezistului înjunghiat și incendiat în apartamentul său

Cazul medicului anestezist de 72 de ani găsit mort într-un apartament incendiat din Sectorul 3 al Bucureștiului continuă să ridice semne de întrebare anchetatorilor. Oamenii legii iau în calcul ipoteza ca autorul crimei să fie o persoană apropiată de victimă, cel mai probabil o femeie, care ar fi acționat pentru a șterge urmele faptei.

Incendiul a fost semnalat marți seară, 31 martie, la un apartament de la etajul 1 al unui bloc cu opt etaje de pe Calea Vitan. Pompierii au intervenit de urgență și au evacuat locatarii, iar doi dintre aceștia au fost internați cu intoxicație cu fum. În apartament, salvatorii au descoperit trupul medicului, prezentând mai multe răni de cuțit și arsuri pe aproximativ 50% din corp.

„Eu stau la etajul 5. Dar când am deschis ușa la baie, nu am mai putut să respir din cauza fumului”, a povestit o vecină, pentru observatornews.ro.

Cercetarea la fața locului a scos în evidență un detaliu care restrânge cercul suspecților: ușa de la intrare nu prezenta urme de forțare. Acest lucru indică faptul că asasinul fie deținea o cheie, fie a fost primit în casă chiar de către doctor. Crima s-ar fi petrecut în bucătărie, iar medicul ar fi fost înjunghiat prin surprindere.

Potrivit anchetatorilor, intensitatea loviturilor indică posibil ca agresorul să fie o femeie, iar jaful ar putea fi unul dintre motivele posibile. Mai multe cuțite au fost ridicate din apartament și trimise la laborator pentru a fi analizate, pentru a stabili arma crimei. Legiștii au confirmat la autopsie că rănile de cuțit au fost cauza decesului, iar focul a fost pus ulterior, într-o încercare de a distruge probele. Anchetatorii analizează imaginile surprinse de camerele de supraveghere ale blocului și din zonă pentru a identifica persoana care a părăsit imobilul înainte de izbucnirea incendiului.

„Era un om foarte liniștit, foarte pașnic. Nu a avut niciodată conflicte cu nimeni”, a declarat Monica Pop, șef al Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice, unde medicul a lucrat timp de peste 20 de ani.

Vecinii au oferit detalii despre viața personală a victimei: „Nu stătea aici permanent, venea o dată pe săptămână. Se mai vedeau diferite persoane, nu rămâneau peste noapte. E dubioasă treaba.”

Până în prezent, mai multe persoane au fost audiate, inclusiv fosta soție și actuala parteneră a medicului, însă ambele au alibiuri și au fost scoase de pe lista suspecților. Ancheta nu exclude posibilitatea ca ucigașul să fi avut un complice.

Cazul continuă să fie investigat, iar autoritățile analizează toate pistele pentru a identifica vinovatul și a stabili exact circumstanțele crimei.

Sâmbătă, 28 martie, acesta efectuase ultima gardă la Institutul de Oftalmologie din Capitală, unde colabora de mulți ani. Potrivit managerului instituției, dr. Marian Burcea, anestezistul le mărturisise colegilor că „vrea să se odihnească” și că nu mai dorește să continue activitatea medicală.