Un bărbat de 86 de ani a fost dus cu elicopterul SMURD după o explozie. Pompierii, îngroziți de ce au găsit în casă: opt butelii legate în serie

O explozie neurmată de incendiu a avut loc vineri în localitatea Ungureni, comuna Vadu Săpat. Un bărbat de 86 de ani a suferit arsuri la nivelul feței, fiind preluat de un elicopter SMURD. Locuința bătrânului a fost distrusă de deflagrație.

Potrivit pompierilor, victima a fost găsită conștientă și, inițial, a primit îngrijiri medicale la fața locului din partea echipajului SMURD.

La locul evenimentului au fost mobilizate de urgență două autospeciale de stingere și un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului Mizil, precum și o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă din cadrul Detașamentului 2 Ploiești. De asemenea, în sprijin a fost solicitat și elicopterul SMURD. În urma exploziei, o persoană a fost surprinsă și rănită”, a transmis ISU Prahova, citată de Informația Prahovei.

Victima, preluată de elicopterul SMURD

Ulterior, starea bătrânului s-a agravat:

„Victima a fost intubată și va fi preluată de elicopterul SMURD pentru a fi transportată către o unitate spitalicească”.

În interiorul locuinței unde s-a produs explozia, pompierii au descoperit opt butelii de câte 60 de litri, conectate în serie pentru alimentarea centralei termice.

Echipajele au intervit pentru deconectarea și securizarea acestora, pentru a elimina orice risc suplimentar.

Forțele de intervenție continuă verificările în zonă pentru a se asigura că nu există alte persoane afectate și pentru a elimina eventualele pericole rămase după deflagrație.

Amintim că, în februarie, explozia unei butelii într-o gospodărie dintr-o localitate prahoveană a dus la rănirea unei femei de 45 de ani.

În decembrie, o altă explozie a avut loc într-un bloc din orașul Aleșd, județul Bihor, din cauza unei butelii. O femeie a fost rănită în timpul deflagrației, fiind proiectată în afara apartamentului.