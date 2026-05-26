De ce avea T-Rex brațe atât de mici? Cercetătorii cred că au găsit explicația și este mai simplă decât crezi

Tyrannosaurus rex, unul dintre cei mai temuți prădători care au trăit vreodată pe Pământ, continuă să îi fascineze pe oamenii de știință. Deși avea o mușcătură extrem de puternică și dinți uriași, dinozaurul avea brațe surprinzător de mici. Acum, cercetătorii cred că au descoperit motivul.

O echipă de specialiști de la University College London și University of Cambridge a analizat 82 de specii de theropozi – dinozauri bipezi, în mare parte carnivori, relatează BBC.

Studiul a arătat că brațele scurte au apărut la cinci grupuri diferite de dinozauri, inclusiv la tiranozaurizi, familia din care face parte și T-Rex.

Cercetătorii au descoperit o legătură clară între brațele mici și dezvoltarea unor cranii mari și fălci extrem de puternice.

„Toată lumea știe că T-Rex avea brațe foarte mici, dar și alți theropozi gigantici au evoluat în același mod”, a explicat Charlie Roger Scherer, doctorand la University College London și autor principal al studiului.

Printre exemple se află și Carnotaurus, care avea membre anterioare chiar mai mici decât cele ale lui T-Rex.

Oamenii de știință cred că schimbarea are legătură directă cu hrana acestor prădători. În acea perioadă, principalele lor victime erau dinozaurii erbivori uriași, precum sauropozii, care ajungeau la dimensiuni impresionante.

Potrivit cercetătorilor, prădătorii au început să se bazeze tot mai mult pe fălci și mai puțin pe brațe pentru a ataca și doborî prada. În timp, membrele anterioare s-ar fi micșorat deoarece nu mai erau folosite la fel de mult.

„Capul a preluat rolul brațelor ca principală metodă de atac. Este un caz clasic de «folosește-le sau le pierzi»”, a explicat Charlie Roger Scherer.

Acesta susține că încercarea de a prinde cu ghearele un sauropod de aproape 30 de metri lungime nu era cea mai eficientă strategie, în timp ce atacul cu fălcile puternice oferea un avantaj mult mai mare.