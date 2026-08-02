NASA a lansat un nou model 3D interactiv al geoidului Pământului, suprafața teoretică pe care ar avea-o oceanele dacă ar fi influențate exclusiv de gravitație, fără efectele vântului, mareelor sau curenților marini.

Modelul, publicat de Scientific Visualization Studio al NASA, oferă o imagine detaliată a modului în care câmpul gravitațional al Terrei influențează forma oceanelor și reprezintă una dintre cele mai precise vizualizări ale geoidului realizate până în prezent, notează ESA.

Ce este geoidul

Geoidul este o suprafață echipotențială care servește drept referință pentru definirea nivelului mării și a altitudinilor de pe Pământ.

Deoarece gravitația nu este uniformă pe întreaga planetă, nivelul oceanelor nu formează o suprafață perfect netedă. Diferențele de atracție gravitațională fac ca această suprafață să fie ușor ondulată, chiar dacă variațiile sunt foarte mici la scară planetară.

Potrivit NASA, înălțimea geoidului variază între +85 de metri, în apropierea Islandei, și -106 metri, în sudul Indiei.

Modelul este bazat pe peste un miliard de observații

Datele utilizate provin din modelul gravitațional global GOCO06s, realizat în cadrul proiectului Gravity Observation Combination (GOCO).

Acesta este construit pe baza a peste un miliard de observații colectate în decurs de 15 ani de 19 sateliți, inclusiv misiunile GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment) ale NASA și GOCE (Gravity Field and Steady-State Ocean Circulation Explorer) ale Agenției Spațiale Europene (ESA).

Combinarea acestor măsurători le permite cercetătorilor să identifice anomalii foarte fine ale câmpului gravitațional al Pământului.

Modelul este exagerat de 10.000 de ori

NASA atrage atenția că forma prezentată în animație și în modelul 3D nu este la scară reală.

Pentru ca diferențele de înălțime să poată fi observate cu ochiul liber, variațiile geoidului au fost exagerate de 10.000 de ori. În realitate, aceste denivelări sunt extrem de mici raportat la dimensiunea planetei și aproape imposibil de sesizat.

Pe lângă versiunea exagerată, NASA a publicat și o reprezentare la scară reală, în care suprafața geoidului apare aproape perfect netedă.

Noul model interactiv permite utilizatorilor să rotească și să examineze forma geoidului din orice unghi și să înțeleagă mai bine modul în care gravitația influențează planeta.