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Prefectul din Tulcea cere intervenția Corpului de Control pentru verificarea activităților agricole din Delta Dunării

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Prefectul județului Tulcea, Eugen Terente, a solicitat Guvernului României trimiterea Corpului de Control al Prim-ministrului pentru a verifica activitățile agricole desfășurate în Rezervația Biosferei Delta Dunării, după ce un control efectuat la nivel local nu a reușit să clarifice toate aspectele semnalate.

Prefectul din Tulcea cere intervenția Corpului de Control. FOTO: Shutterstock
Prefectul din Tulcea cere intervenția Corpului de Control. FOTO: Shutterstock

Solicitarea a fost transmisă Corpului de Control al Prim-ministrului, precum și Ministerului Mediului, Ministerului Agriculturii, Ministerului Finanțelor și Ministerului Afacerilor Interne.

Controlul local nu a putut clarifica toate suspiciunile

Potrivit Instituției Prefectului, decizia vine în urma concluziilor Raportului de control nr. 9028 din 16 iulie 2026, care evidențiază mai multe dificultăți întâmpinate de comisia mixtă de control în timpul verificărilor.

Printre problemele identificate se numără imposibilitatea identificării tuturor operatorilor economici care desfășoară activități agricole pe terenurile verificate, lipsa finalizării unor analize de laborator, dificultățile în corelarea informațiilor deținute de instituțiile competente și limitările procedurale care au împiedicat clarificarea tuturor aspectelor semnalate.

În aceste condiții, Instituția Prefectului consideră că este necesară implicarea structurilor centrale de control.

Ce vor verifica autoritățile

În solicitarea adresată Guvernului, prefectul cere efectuarea unor verificări privind legalitatea activităților agricole desfășurate în perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării, respectarea regimului de protecție a mediului, legalitatea exploatării terenurilor și a concesiunilor, modul în care au fost acordate subvențiile, precum și identificarea persoanelor fizice și juridice care exploatează efectiv terenurile.

„Raportul comisiei mixte confirmă faptul că au fost identificate numeroase aspecte care necesită verificări aprofundate și că, din motive obiective, controlul desfășurat la nivel local nu a putut răspunde tuturor întrebărilor ridicate. Tocmai de aceea am solicitat intervenția Corpului de Control al Prim-ministrului și a ministerelor competente. Este nevoie de o analiză completă, obiectivă și coordonată la nivel guvernamental, astfel încât orice suspiciune privind legalitatea activităților agricole desfășurate în Rezervația Biosferei Delta Dunării să fie clarificată, iar măsurile necesare să fie dispuse fără întârziere”, a declarat prefectul județului Tulcea, Eugen Terente.

Instituția Prefectului a precizat că va pune la dispoziția autorităților centrale toate documentele și informațiile rezultate în urma controlului efectuat la nivel local și că va acorda sprijin pentru desfășurarea verificărilor solicitate.

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