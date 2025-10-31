Băiat de 13 ani, acuzat că a înjunghiat un bărbat din Ilfov, în timp ce era la colindat de Halloween

Un bărbat a fost rănit, după ce a fost atacat cu cuțitul de un adolescent în vârstă de 13 ani. Bărbatul a fost transportat la spital.

Potrivit surselor, un apel efectuat la 112 a semnalat că o persoană a fost înjunghiată în cartierul Green City din comuna 1 Decembrie.

Anchetatorii ajunși la fața locului au descoperit că agresorul este un minor de 13 ani, care plecase la colindat de Halloween cu alți doi copii, transmite Antena 3.

Grupul s-a întâlnit cu bărbatul în apropierea locuinței acestuia. El l-ar fi certat pe minor, căruia i-a reproșat că a mai venit și înainte la colindat, moment în care adolescentul l-a înjunghiat în spate.

Arma a fost recuperată de autorități, iar minorul agresor a fost reținut. Bărbatul înjunghiat a fost transportat la spital.

Mai multe surse au declarat pentru Antena 3 că părinții minorului fac parte dintr-un clan interlop.