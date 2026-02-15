Video Un hoț cu cagulă l-a ameninţat cu un cuţit pe angajatul unei benzinării. Câți bani a luat din casa de marcat

Un tânăr care purta o cagulă a intrat într-o benzinărie din Timişoara, unde a ameninţat angajatul cu un cuţit şi a reuşit să fugă apoi cu 1.200 de lei, bani luaţi din casa de marcat. Duminică suspectul a fost prins de poliţişti, fiind reţinut pentru tâlhărie calificată.

”La data de 7 februarie 2026, poliţiştii Biroul de Investigaţii Criminale Timişoara au fost sesizaţi de către un operator al unei staţii de alimentare cu combustibil, din Timişoara, cu privire la faptul că, în aceeaşi zi, în jurul orei 04:25, în interiorul staţiei a pătruns o persoană care purta cagulă şi mănuşi, a ameninţat angajatul cu un cuţit şi a sustras suma de 1.200 lei din casa de marcat, ulterior părăsind locul faptei. În cauză, poliţiştii au dispus începerea urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tâlhărie calificată”, a transmis IPJ Timiş.

Poliţiştii l-au identificat duminică pe bărbatul care a tâlhărit. Acesta este din Calafat, judeţul Dolj şi are 33 de ani.

”La nivelul biroului a fost constituită o echipă operativă, care a desfăşurat activităţi specifice de investigare, iar la data de 15 februarie 2026, în jurul orei 03:10, a fost depistat un bărbat de 33 de ani din Calafat, bănuit de comiterea faptei. Faţă de bărbat a fost dispusă efectuarea în continuare a urmăririi penale pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie calificată, fiind reţinut pentru 24 de ore şi introdus în arestul poliţiei, urmând a fi prezentat magistraţilor pentru dispunerea unei măsuri preventive”, a precizat IPJ Timiş.

De asemenea, poliţiştii au constatat că bărbatul a fost implicat în alte trei furturi.

”Totodată, pe parcursul cercetărilor, au fost probate alte trei fapte de furt calificat şi tentativă la furt calificat din societăţi comerciale, urmând a fi dispusă extinderea urmăririi penale şi cu privire la aceste fapte”, a mai transmis IPJ Timiş.