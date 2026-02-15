Copil de 3 ani, ucis în bătaie de mamă și de partenerul ei. Criminalii au încercat să ascundă fapta

Caz halucinant în Tulcea. O tânără de 24 de ani şi partenerul ei de viaţă au fost reţinuţi, după ce copilul lor de numai trei ani a fost găsit mort în casă, cu vânătăi pe corp.

O tragedie s-a produs pe 13 februarie, într-o comună din județul Tulcea, unde un băiețel de doar trei ani a murit în condiții suspecte.

Actele de barbarism ar fi avut loc joi seara, după ce mama băiețelului și partenerul ei l-ar fi bătut pe copil pentru că făcea dezordine în casă.

Anchetatorii spun că l-ar fi bătut cu un făraș metalic pe cel mic, până când arma crimei s-a rupt în mâinile agresorului.

Ulterior, l-au dus pe micuț să-l culce, în camera alăturată.

Copilul a fost găsit a doua zi, fără viață, de tatăl partenerului femeii. Tot el s-a dus apoi să cumpere lumânări și s-a întâlnit cu un vecin căruia i-a povestit ce s-a întâmplat. Așa au aflat și polițiștii.

Cei doi, mama copilului și concubinul ei ar fi cunoscuți ca având probleme cu alcoolul și locuiau în casa părinților concubinului, în comuna Mihai Bravu.

Pe trupul neînsuflețit al micuțului au fost găsite leziuni.

Surse din anchetă spun că autorii ar fi încercat să ascundă ce s-a întâmplat și ar fi intenționat să îl îngroape în curtea casei pe copilul ucis.

În cauză, procurorii criminaliști din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea au deschis o anchetă.

Polițiștii i-au reținut sâmbătă pe mama copilului, partenerul ei și pe tatăl partenerului, care locuiește în aceeași casă cu ei. În trecut, o soră a iubitului femeii și-a ucis bebelușul la naștere și în prezent este în închisoare pentru pruncucidere.