Trei șefi din cadrul IPJ Timiș, audiați de DIICOT. Ar fi sprijinit o rețea de contrabandă

Trei șefi din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, între care și adjunctul instituției, sunt cercetați de DIICOT Caraș-Severin, după ce ar fi sprijinit o grupare care se ocupa cu contrabanda unor mărfuri, afirmă surse din rândul anchetatorilor.

Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, trei şefi din cadrul IPJ Timiş sunt suspecţi într-un dosar de contrabandă cu diferite mărfuri aduse din Turcia. Cei vizaţi sunt adjunctul IPJ Timiş, Florin Bolbos, şeful Serviciului Judeţean Anticorupţie, Mihaela Ianăşi, şi şeful Biroului de Investigare a Criminalităţii Economice, Cosmin Stănciulescu, scrie News.

Alături de cei trei, sursele citate susţin că sunt vizaţi în acelaşi dosar şi foşti şefi din cadrul IPJ Timiş, acum pensionaţi: Petrică Cazimir (Serviciul de Investigare a Fraudelor), Gheorghe Niţă şi Marcel Crăciunescu (Politia Rutieră Timiş).

Marcel Crăciunescu şi Florin Bolbos s-au mai aflat în centrul unor anchete DNA în urmă cu mai mulţi ani, însă amândoi au fost achitaţi în instanţă.

Mai multe percheziţii au avut loc, miercuri, la locuinţele acestora, dar şi la sediul IPJ Timiş.

Cu toţii vor fi duşi la audieri la sediul DIICOT Caraş Severin, întrucât procurorii din Reşiţa sunt cei care instrumentează acest caz de evaziune fiscală.

Un număr de 58 de percheziţii domiciliare au fost făcute, miercuri, de poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Caraş-Severin, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Caraş-Severin, în judeţele Caraş-Severin, Timiş şi Arad, la o grupare de de contrabandişti care se ocupa cu vânzarea diferitelor mărfuri aduse din Turcia, la negru. Mai mulţi poliţişti activi şi inactivi au fost implicaţi în reţea. 30 de persoane urmează să fie audiate în dosarul de contrabandă şi spălarea banilor.