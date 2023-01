Timișoara se pregătește să fie Capitală Culturală Europeană. Așteptări turistice mari pentru 2023

Timișoara a intrat în trombă în anul Capitalei Europene a Culturii. Totul a început cu Revelionul în stradă, unul cum nu s-a mai văzut. În 2023, sunt așteptați la Timișoara peste 500.000 de turiști.

În patru locații din centrul istoric (Piața Victoriei, Piața Libertății, Piața Unirii și Bastionul Theresia), organizate de Primărie și Consiliul Județean - unul clasic, cu concerte și artificii, celălalt bazat pe tehnologie new media, videomapping, lasere, lumini, DJ-i.

Niciodată nu au fost așa de mulți la petrecerea de anul nou în stradă, însă impresionant a fost puhoiul de lume din după masa și seara de 1 ianuarie. Oamenii au profitat de vremea excelentă, ziua temperaturile au arătat și 16 grade Celsius. Mai pe seară, se putea înainta doar în grupuri compacte. Timișoara a devenit, pur și simplu, prea mică. Iar apoi, petrecerea a continuat la Bastion, în cadrul Festivalului Luminilor.

În locurile rezervate pentru autocare, multe busuri erau din Serbia, în parcări foarte multe mașini înmatriculatre în Serbia, iar limba sârbă s-a auzit la tot pasul, semn că ne vom putea baza pe vecinii balcanici când vine vorba de turism.

Această atmosferă se așteaptă și de la anul cultural 2023.

„Dacă e să ne raportăm strict la turiști, ne-am dori să ne apropiem de jumătate de milion. Când spun turiști, mă refer la persoane care să vină la Timișoara cu scopul de a vizita, a experimenta și de a se caza cel puțin o noapte. Ținta noastră este ca cel puțin 300.000 să fie turiști străini. Dacă ne raportăm la vizitatori, adică la toți cei care vin din afara Timișoarei, să participe la evenimente, să consume, să intre în obiectivele turistice, ne așteptăm la peste un milion. E ținta noastră minimă”, a declarat Simion Giurcă, președintele Asociației pentru Promovarea Timișoarei.

Curse de la Berlin, Viena sau Tel Aviv

În 5 ianuarie, Simion Giurcă se va întâlni cu Daniel Stamatovici, directorul Aeroportului Timișoara, pentru a discuta despre noi curse externe, care să aducă turiști în Capitala Europeană a Culturii.

„Vrem să introducem niște curse noi, să asigurăm accesibilitate spre Timișoara din toate zonele din care așteptăm fluxuri importante de turiști. Ne dorim o cursă Timișoara-Berlin, am avut niște acțiuni de promovare acolo, este o mare capitală, există factori de sprijin pentru noi acolo, avem o imagine bună, și cred că am putea să stimulăm interesul de acolo. Vrem să o cursă Timișoara-Viena. Am mai avut o cursă pe această destinație, dar a fost scoasă de companie din motive strategice. Există un interes din partea operatorilor economici din Timișoara, cu siguranță cursa va prinde. Acolo unde există și interes de business, cel care operează cursele poate să-și atingă încasările planificate. Iar a treia dorință este o cursă spre Israel, un zbor Timișoara-Tel Aviv. Vrem să atragem turiști din Israel. Mai sunt în discuții și alte zboruri cum ar fi de exemplu Timișoara-Basel, dar și alte destinații din Italia, unde putem să punctăm și alte orașe, e o țară din care au venit mulți aici, sunt mulți operatori economici italieni în Timișoara”, a mai spus Simion Giurcă.

„Să rămânem în topul destinațiilor turistice din țară"

Dacă ne referim la turiști asiatici, Simion Giurcă susține că aceștia trebuie atrași atunci când vin să viziteze la Budapesta sau Belgrad.

„Am avut discuții, am putea avea turiști din Coreea de Sud, Japonia, China și India. Dar acestea sunt piețe pe care ar trebui să le dezvoltăm în anii următori. Ne străduim să aducem turiști și din țară cât mai mulți, astfel încât cifrele pe care le dorim să fie realizate. Ar reprezenta o crește importantă pentru turismul timișorean, o poziționare la un nivel nou. Îmi doresc ca anul 2023 să fie un an record pentru turismul timișorean, dar să fie un punct zero, un nou început, un nou parcurs, să rămânem în topul destinațiilor turistice din țară”, a mai declarat Simion Girucă.

Deschiderea oficială de preluare a titlul de Capitală Culturală Europeană va avea loc în week-end-ul 17-19 februarie 2023, cu peste 50 de evenimente, de la concerte în aer liber, expoziții, la teatru în spații neconvenționale sau premiere de film.