Faber, vechea fabrică devenită centru cultural. Stație pentru Timișoara - Capitala Culturală Europeană 2023 FOTO

Unul dintre spațiile importante incluse în programul Timișoara - Capitală Culturală Europeană în 2023 va fi centrul Faber, realizat în cadrul unuia dintre cele mai spectaculoase proiecte de regenerare urbană din țară.

Faber este fosta fabrică de uleiuri şi săpun din Timişoara, care a funcţionat din 1844, în zona Fabric, pe malul Begăi, ce a fost numită din 1948 Fabrica Lumina. În istoria recentă a primit numele Azur și s-a transformat într-un modern spaţiu cultural. În spatele acestui proiect se află un grup de timişoreni, actori importanţi în comunitatea culturală, civică şi de afaceri, care au decis să îşi unească forţele şi resursele financiare pentru a pune pe picioare proiectul Faber. Și au investit 1,2 milioane de euro.

Anul acesta, spațiul a strâns două nominalizări importante, la premiile New European Bauhaus al Comisiei Europene și la Premiul Uniunii Europene pentru arhitectură contemporană Mies Van der Rohe.

De asemenea, proiectul Faber a câștigat premiul Bienalei de Arhitectură Beta.

„Noi am deschis chiar în mijlocul pandemiei, în vara anului 2020. Și a fost destul de dificil pentru că nu am putut să facem foarte multe lucruri. Am putut profita de curte și am făcut evenimente, cu regulile de atunci. Apoi, în 2022 am găzduit o serie întreagă de evenimente, foarte diferite, cum facem noi aici: de la evenimente corporatiste, la evenimente sportive, culturale, concerte. Și am învățat. În acești doi ani am consumat foarte multe resurse pentru a inventa acest loc, pentru a reabilita clădirea, iar când am deschis eram deja destul de storși de energie. Am încercat să continuat să ne imaginăm ce poate să fie Faber, dincolo de faptul că am reinventat clădirea aceasta. Și am lucrat destul de mult la programul pentru anul viitor”, a declarat arhitecta Oana Simionescu, de la FOR, una din entitățile care au contribuit la apariția Faber.

Laborator urban la Faber

În 2023, Faber va fi unul dintre spațiile importante din programul Capitalei Culturale Europeană în 2023.

În curte vor avea loc câteva concerte mai mari, dar se pregătește și o expoziție spectaculoasă împreună cu Universitatea Politehnica.

„Pregătim un laborator urban. Am început deja și continuăm în primăvara anului viitor, e un proiect de cercetare prin care vrem să înțelegem mai bine cum funcționează tot ecosistemul acesta al industriei și al producției în Timișoara. Ne interesează să înțelegem ce se face acum în Timișoara și care este contribuția creativilor, a industriilor creative în procesul acesta de producție. Vrem să facem un punte cu lumea designului. Punctul culminant va fi o expoziție, care va începe în septembrie și se închide în noiembrie. O parte din show va fi aici, cealaltă - la Politehnica”, a mai spus Oana Simionescu.

Au preluat încă o hală industrială

Între timp, cei de la Faber se pregătesc de extindere. Au pus ochii pe o hală industrială aflată în vecini, pe care o vor reabilita și o vor include în spațiul lor cultural.

„Ne-am dat seama de ce este nevoie în oraș. Pare să lipsească spațiile pentru expoziții care să stea într-un loc mai mult timp, inclusiv spații pentru concerte. Tipul acesta de spații nu prea există. Am avut încă din timpul șantierului o relație foarte bună cu vecinii noștri, am legat o relație foarte bună cu ei. Au fost impresionați de ce am făcut aici și înțeleg foarte bine potențialul curții. Așadar, una dintre halele din curte nu este folosită și este și spațiul care are cel mai mult potențial pentru concerte, expoziții și evenimente de tipul acesta. Am decis să împrospătăm întreaga incintă, să curățăm spațiile existente, să înverzim curtea, să zugrăvim, să înlocuim lucrurile care sunt stricate. E o hală foarte înaltă”, mai declarat Oana Simionescu.

Lucrările la noua hală vor demara la începutul anului 2023, iar conform proiectului totul trebuie să fie gata în aprilie, pentru că una dintre expozițiile importante din cadrul bienalei ArtEncounters va avea loc aici.